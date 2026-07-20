Zobaczył finał Hiszpania - Argentyna. Nagle przypomniał o mundialu w... Rosji

- Uważam, że FIFA była niesamowita. Nigdy nie było czegoś podobnego, prawdopodobnie w skali wszystkich imprez - tak mistrzostwa świata w swoim kraju podsumował prezydent USA Donald Trump. Atmosfera turnieju tej rangi oczarowała nie tylko jego. Po niedzielnym finale z rozrzewnieniem wspominają ją również... Rosjanie.
Choć ich drużyny na wielkich turniejach nie oglądamy już od pięciu lat (ostatnim było Euro w 2021 r.), piłkarski mundial nadal wzbudza z Rosji pewne zainteresowanie. Świadczy o tym choćby wpis tamtejszego koszykarza Władysław Jemczenki.
26-letni zawodnik Zenitu Sankt Petersburg i reprezentant kraju najwyraźniej śledził rywalizację na amerykańskich boiskach. Postanowił nawet skomentować niedzielny finał pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. - Co za finał! Hiszpania grała ciekawiej i bardziej konsekwentnie, ale to nie zawsze gwarantuje zwycięstwo. Zwłaszcza przeciwko Argentynie, która cudem pokonała przeciwników w poprzednich etapach mistrzostw. Czerwona kartka dla Fernandeza była decydującym błędem (moim zdaniem). W ostatnich minutach dogrywki bardzo chciałem, żeby Argentyna wyrównała. Rzuty karne byłyby wisienką na torcie po tak przeciętnym meczu, ale niestety… Zasłużone zwycięstwo Hiszpanii - napisał na Telegramie.
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Emocje udzieliły mu się tak bardzo, że zaczął nawet wspominać mundial sprzed ośmiu lat, który odbywał się w Rosji. - Dopiero teraz zdajesz sobie z tego sprawę i zaczynasz doceniać mistrzostwa świata w Rosji! To było wydarzenie na ogromną skalę i jestem pewien, że wielu ma miłe wspomnienia z tamtego okresu - dodał.
Na mistrzostwach świata w 2018 r. Rosja miała okazję pokonać m.in. Hiszpanię po serii rzutów karnych, dzięki czemu sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału. W nim jednak uległa Chorwacji, która ostatecznie sięgnęła wtedy po srebro. Na dwóch kolejnych turniejach - w Katarze i Ameryce - Rosjanie już jednak nie zagrali. Ich drużyna została bowiem zawieszona wiosną 2022 r. po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.