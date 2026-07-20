Prezydent ogłosił święto narodowe. Dantejskie sceny w Buenos Aires

Nie tak miał wyglądać niedzielny wieczór na argentyńskich ulicach. Tamtejsi kibice liczyli, że ich reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobędzie tytuł mistrza świata i rozpocznie się wielkie świętowanie. Zamiast tego zobaczyliśmy przerażające obrazki. Przy okazji niemałą wtopę zaliczył prezydent Argentyny, Javier Milei.
Polityk popełnił bowiem nieco kompromitujący falstart. Jeszcze przed rozpoczęciem finału ogłosił, że w dniu mistrzowskiej fety da swoim rodakom dzień wolny od pracy. - W związku z obawami dotyczącymi obchodów zwycięstwa argentyńskiej reprezentacji narodowej, informuję, że w zależności od decyzji zawodników i sztabu szkoleniowego dotyczącej dnia obchodów, zostanie on ogłoszony świętem narodowym - zapowiedział na platformie X.
Oczywiście przegrana 0:1 z Hiszpanią sprawia, że o żadnej fecie nie będzie mowy. Argentyńczycy wyraz swojej frustracji i niezadowolenia dali zresztą zaraz po porażce. Gdy tylko zaczęło robić się ciemno, tłumnie wyszli na ulice Buenos Aires i innych miast.
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Jak relacjonował portal ansalatina.com, tysiące ludzi starło się wówczas z policją. W ruch poszły nie tylko pięści, ale też butelki i kamienie. Aresztowano co najmniej 15 osób, a trzy zostały ranne. - Jednym z najbardziej zapalnych punktów było centrum stolicy Argentyny, pod kultowym pomnikiem miasta. Pośród okrzyków, skandowania, a nawet łez nad wynikiem meczu, policja musiała interweniować, gdy grupa ludzi zaczęła rzucać w funkcjonariuszy butelkami i kamieniami, co widać na nagraniach telewizyjnych. Wszystko zakończyło się starciami i użyciem gazu łzawiącego przez policję, gdy kilku protestujących przedarło się przez ogrodzenie wzniesione w celu powstrzymania zamieszek - mogliśmy przeczytać. Nagraniem tych niepokojących scen podzielił się profil NEXTA.
O porażce reprezentacji Argentyny zadecydował tylko jeden gol. W 16. minucie dogrywki strzelił go Ferran Torres po odegraniu głową Inakiego Williamsa. Dla Hiszpanii jest to drugi triumf w piłkarskich mistrzostwach świata w historii. Po raz pierwszy wygrali je w 2010 r. w RPA.