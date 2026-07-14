3:1 dla Legii! Odwrócili losy meczu

Wtorek nie rozpoczął się najlepiej dla kibiców i sztabu Legii Warszawa. Potwierdzono bowiem w oficjalnym komunikacie, że Antonio Colak w sparingu przeciwko Hapoelowi Beer Szewa doznał urazu twarzoczaszki wymagający leczenia operacyjnego. Napastnik wypadnie z gry na kilka tygodni i tym samym ominie początek sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Luquinhas sprawiał Legii duże problemy

Tego samego dnia na godz. 12:00 zaplanowano sparing pomiędzy Legią Warszawa a Radomiakiem Radom. Rozpoczyna się właściwie finisz przygotowań do sezonu, więc kibice obu ekip z dużą uwagą patrzyli na to, co wydarzy się na boisku.

Tymczasem szybko padł gol dla zespołu gości. Zoran Arsenić, nowy nabytek Legii, sfaulował Luquinhasa, a sędzia podyktował rzut karny. Do "jedenastki" podszedł Roberto Alves i w 11. minucie otworzył wynik. Swoją drogą Luquinhas sprawiał zawodnikom Legii ogromne problemy. Często podopieczni Marka Papszuna musieli ratować się faulami, a przy Brazylijczyku nie raz pojawiał się zespół medyczny.

Nieskuteczny w polu karnym był Mileta Rajović. W jednej sytuacji snajper Legii wręcz się skompromitował, kiedy z trzech metrów uderzył nad poprzeczką. Później jednak i tak okazało się, że był spalony. Legia naciskała, w 31. minucie Wahan Biczachczjan groźnie uderzył z rzutu wolnego, lecz bramkarz obronił ten strzał.

Przed sparingiem drużyny ustaliły, że po 45 minutach będzie dodatkowy czas na trening gry w przewadze. Jako pierwsi z przewagą grali Radomianie, lecz gola nie strzelili. Pierwsza odsłona rywalizacji zakończyła się zatem wynikiem 1:0 dla Radomiaka.

Legia rozpędziła się po przerwie

Tuż przed startem drugiej połowy doszło rzecz jasna do dużej liczby zmian. Legia po wznowieniu gry wzięła się do pracy i rozwiązała worek z bramkami. W 53. minucie do siatki trafił Robert Deziel Junior, nowy nabytek "Wojskowych". Oddał strzał z około 10 metrów, wcześniej nieudanie piłkę wybijali obrońcy Radomiaka.

Piętnaście minut później było już 2:1. Mateusz Szczepaniak przeprowadził dobrą akcję. Najpierw szczęścia próbował Rafał Adamski, a później dobijał Michal Sevcik, kolejny z nowych piłkarzy Legii.

Czytaj także: Kolejny skandal wokół reprezentacji Francji na MŚ. Jest reakcja

W 74. minucie Legioniści podwyższyli wynik. Do siatki tym razem trafił Kamil Piątkowski. Wcześniej świetnie na jego głowę dośrodkował Bartosz Kapustka z rzutu wolnego.

Po 90 minutach tym razem Legia grała z przewagą jednego zawodnika. Adamski zdobył bramkę, ale był na pozycji spalonej. Chwilę później z około pięciu metrów uderzał Rajović, ale znów nie wpisał się na listę strzelców. W samej końcówce dodatkowego czasu gola głową strzelił Vinagre. Ostatecznie jednak ten gol nie został wliczony do wyniku.

Legia Warszawa - Radomiak Radom 3:1 (0:1)

Bramki: Deziel Jr. (53'), Sevcik (68'), Piątkowski (74') - Roberto Alves (11')