Tomasz Hajto prosto z mostu o Ronaldo. "Słuchaj Cristiano"

Portugalczycy nie zachwycili na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Problemy pojawiły się już w trakcie rywalizacji grupowej. Ostatecznie mistrzowie Europy z 2016 roku zakończyli swój udział w mundialu po drugim spotkaniu w fazie pucharowej.

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Hajto z radą dla Jorge Jesusa w sprawie Cristiano Ronaldo

Na Portugalczyków posypały się gromy już po remisie 1:1 z DR Konga. Następnie wygrali 5:0 z Uzbekistanem, a po bezbramkowym remisie z Kolumbią wpadli w 1/16 finału na Chorwatów. I to spotkanie, zakończone zwycięstwem 2:1, było "łabędzim śpiewem" drużyny Roberto Martineza. Po porażce z Hiszpanią winą za kiepski wynik obarczono trenera. Jego miejsce zajął Jorge Jesus.

Doświadczony 71-letni szkoleniowiec ma uporządkować grę Portugalii. W tym celu powinien na nowo określić rolę w drużynie narodowej Cristiano Ronaldo. 41-latek doskonale zna Jesusa, który jeszcze niedawno trenował go w saudyjskim Al-Nassr.

- Jest symbolem portugalskiej piłki. Praca z nim była przyjemnością i jest bardzo łatwa, o ile rozumie swoje granice oraz moje granice przy podejmowaniu decyzji - powiedział Jorge Jesus o Ronaldo podczas pierwszej konferencji prasowej na stanowisku selekcjonera Portugalczyków. Jednocześnie zapewnił, że powodem rezygnacji z jakiegokolwiek piłkarza nie będzie jego metryka.

Do sprawy Ronaldo w Polsacie Sport odniósł się Tomasz Hajto.

- 40 lat Cristiano oznacza dziś nieco inny etap fizyczny. Messi jest bardziej mobilny, więcej robi z piłką. Ronaldo na czym innym bazował i jemu to uciekło. On nadal potrafi strzelić bramkę w szesnastce, ale to nie jest już ten sam zawodnik, który cofał się po piłkę - zaczął 62-krotny reprezentant Polski.

- Więc pytanie, czy trener Portugalii nie powinien z nim porozmawiać i powiedzieć tak: "Słuchaj Cristiano, ja cię turbo szanuję, ale my chcemy osiągnąć sukces. Nie ma piłkarza ważniejszego od reprezentacji. Siądź na ławce, będę cię potrzebował, to cię wpuszczę". Pytanie, czy by to zaakceptował - dodał 53-latek.

Cristiano Ronaldo podczas mundialu 2026 zdobył dla reprezentacji Portugalii trzy gole. Dwa strzelił Uzbekom, a ten przeciwko Chorwacji sprawił, że 41-latek został najstarszym strzelcem gola w fazie pucharowej mistrzostw świata.

Hiszpania w pierwszym półfinale zmierzy się z Francją. Początek spotkania 14 lipca o godzinie 21.00. Relację na żywo z tego meczu przeprowadzi portal Sport.pl oraz będzie ona dostępna w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.