Deschmaps przekazał kluczowe wieści ws. Mbappe przed meczem z Hiszpanią

Reprezentacja Francji to jeden z głównych faworytów MŚ 2026. Posiada w zespole znakomitych piłkarzy, którzy w dotychczasowych sześciu spotkaniach nie pokazali słabego punktu. Jedną z sił napędowych kadry Didiera Deschampsa jest Kylian Mbappe. Poprowadził drużynę do zwycięstw, m.in. w meczu z Marokiem (2:0), zdobywając trafienie. Kwadrans później musiał jednak opuścić murawę z powodu kontuzji, a jego występ w półfinale stanął pod znakiem zapytania.

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Deschamps mówi o stanie zdrowia Mbappe. "Jest w porządku"

"Nie ma powodów do paniki. Już po ostatnim gwizdku Francuz był uśmiechnięty, a nawet skakał pod trybunami. (...) Nie ma wątpliwości, że będzie mógł zagrać w meczu z Hiszpanią. Jego kostka będzie jednak pod ścisłą obserwacją sztabu medycznego, by upewnić się, że piłkarz jest w pełni sprawny" - pisał już kilka dni temu dziennikarz Fabrice Hawkins.

Kibiców zaniepokoił jednak obrazek z poniedziałkowego treningu, gdy napastnik trenował idywidualnie, a dodatkowo na jego twarzy widać było grymas bólu. Czy Mbappe będzie w stanie zagrać w meczu z Hiszpanią? - Zmartwiłeś się tym, co wydarzyło się popołudniu? - zapytał Deschamps jednego z dziennikarzy na konferencji prasowej.

- Mbappe ma prawo, tak jak inni, przeprowadzić 10-minutowy trening zamiast 20-minutowego - stwierdził wprost Deschamps, cytowany przez "RMC Sport". - Nie możemy wyjść poza 100 procent. Tak, on jest gotowy na grę na tym poziomie - dodawał selekcjoner reprezentacji Francji. - Z Kylinem wszystko w porządku - uspokajał.

Hiszpanie są spokojni przed półfinałem MŚ

Mbappe zdobył już osiem bramek na tych mistrzostwach i celuje w kolejne. Czy uda mu się pokonać Unaia Simona? Hiszpański bramkarz pierwszego gola stracił dopiero... w ćwierćfinale przeciwko Belgii (2:1). Zdaniem wielu ekspertów nadchodzący mecz śmiało można nazwać przedwczesnym finałem. Kto wygra? Trudno wskazać faworytów, choć Lamine Yamal nie ma w tej kwestii wątpliwości.

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- Jeśli oni mają się kogo obawiać, to nas, bo wyeliminowaliśmy ich na Euro 2024. Jesteśmy dwoma najlepszymi reprezentacjami świata, według mnie, najlepszymi w ogóle, i w ogóle się nie boimy - podkreślał młody skrzydłowy. Po raz ostatni obie drużyny zmierzyły się w półfinale zeszłorocznej Ligi Narodów. Wówczas padło aż dziewięć bramek. O jedną więcej zdobyła Hiszpania - 5:4. Wtedy to jedno z trafień na koncie zapisał Mbappe, a dwa Yamal.