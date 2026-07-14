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"Co za wstyd". Prezydent Brazylii grzmi po tym, co zrobili piłkarze

Reprezentacja Brazylii po raz pierwszy od 36 lat zakończyła udział w mistrzostwach świata przed ćwierćfinałem. Po porażce 1:2 z Norwegią w 1/8 finału na zespół spadła fala krytyki, a do głosu doszedł nawet prezydent kraju Luiz Inacio Lula da Silva.
Neymar
Reuters/JAMES LANG

Brazylia odpadła z mundialu po porażce z Norwegią 1:2. Bohaterem zwycięzców został Erling Haaland, który zdobył dwie bramki - w 79. i 90. minucie spotkania. Neymar, wprowadzony na boisko w 67. minucie, wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie gry, zmniejszając rozmiary porażki, jednak nie zdołał odwrócić losów meczu. 

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Prezydent Brazylii oburzony zachowaniem piłkarzy. "Ludzie, co za wstyd"

Luiz Inacio Lula da Silva, prezydent Brazylii, nie krył rozczarowania nie tylko wynikiem, ale również zachowaniem reprezentacji po zakończeniu turnieju. Padły mocne słowa.

- Delegacja wyjechała z całą masą ludzi, a wróciła praktycznie sama. W samolocie reprezentacji prawie nikogo nie było. Ludzie, co za wstyd. Na pokładzie był tylko jeden piłkarz - powiedział polityk, cytowany przez UOL Esporte.

Według brazylijskich mediów z czarterowego samolotu Brazylijskiej Konfederacji Piłkarskiej (CBF) skorzystał jedynie Danilo. Pozostali reprezentanci udali się na wakacje lub wrócili do swoich klubów na własną rękę. Po odpadnięciu drużyny z mundialu Neymar miał natomiast wziąć udział w turnieju pokerowym.

Brazylijczycy wywiozą przykre wspomnienia z tegorocznego mundialu

Dla "Canarinhos" to był wyjątkowo bolesny turniej. Ostatni raz Brazylia zakończyła mistrzostwa świata poza najlepszą ósemką w 1990 roku. Pięciokrotni mistrzowie świata od kilku turniejów nie potrafią jednak nawiązać do dawnych sukcesów.

Na mundialach w 2018 i 2022 roku odpadała w ćwierćfinale, a w 2026 roku zakończyła rywalizację jeszcze wcześniej, bo już na etapie 1/8 finału.

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To nie wszystko. Ostatni raz Brazylia po medal sięgnęła w... 2002 roku, kiedy wygrywała całą imprezę. Posucha trwa już zatem bardzo długo.

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