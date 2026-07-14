Nie wrócił do kraju po MŚ. Wolał zostać w USA

Kolumbia była jedną z trzech drużyn z Ameryki Południowej, która awansowała do 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata. I choć odpadnięcie na tym etapie turnieju nie powinno być uznawane za katastrofę, zmieniło życie jednego z zawodników zespołu trenera Nestora Lorenzo.

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Campaz z groźbami pozbawienia życia. "Nie zapominajmy o szacunku"

- Bez wątpienia brakowało nam strzelenia gola. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo zamknięty mecz, bardzo taktyczny i wyrównany. Mimo to uważam, że zasłużyliśmy na trochę więcej w tych 90 minutach, biorąc pod uwagę nasze intencje i oddane strzały - powiedział selekcjoner reprezentacji Kolumbii na konferencji prasowej po meczu ze Szwajcarią.

Jego piłkarze odpadli po serii rzutów karnych. Dwóch zawodników - Davinson Sanchez oraz Juan Camilo Hernandez - nie utrzymało nerwów na wodzy. Pierwszy z nich obił poprzeczkę, uderzenie drugiego obronił bramkarz. Szwajcarzy nieco lepiej wykonywali swoje "jedenastki", dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału.

Jednym z wykonawców rzutu karnego był Jaminton Campaz. Akurat on z 11. metra nie pomylił się. To jednak nie uchroniło go od poważnych problemów. W drugiej części dogrywki 26-latek zmarnował bowiem dogodną okazję do zdobycia gola. W związku z tym wylała się na niego potworna fala hejtu.

- Czyli Jaminton Campaz nie mógł wrócić do Kolumbii z powodu gróźb, jakie otrzymał za zmarnowanie okazji do zdobycia gola? Jak obrzydliwi są niektórzy kibice, którzy chcą na nowo przeżywać to, co wydarzyło się w 1994 roku z Andresem Escobarem. I czym zasłużyła sobie na to pięcioletnia córka piłkarza? Idioci!! - napisał w swoich mediach społecznościowych kolumbijski dziennikarz Camilo Pinto.

Wspomniał przy tym tragedię, jaka rozegrała się po pierwszym mundialu w Stanach Zjednoczonych. W 1994 roku Kolumbia odpadła z dalszej rywalizacji po porażce 1:2 z gospodarzami turnieju, a bramkę samobójczą zanotował Andres Escobar. Dziesięć dni po tamtym spotkaniu piłkarz został zastrzelony przez jednego z ochroniarzy gangsterów narkotykowych. Dlatego też groźby skierowane do Jamintona Campaza należy traktować bardzo poważnie.

"Całemu krajowi mogę tylko powiedzieć, że podzielam ból po tej porażce. My również marzyliśmy o awansie i wiem, jaki smutek czują Kolumbijczycy. Głęboko żałuję, że nie mogłem dać wam radości, na którą wszyscy liczyliśmy, ale chcę, żebyście wiedzieli, że nigdy nie brakowało mi poświęcenia, zaangażowania ani miłości do tej koszulki. Dałem z siebie wszystko na boisku i zrobiłbym to jeszcze tysiąc razy dla mojego kraju" - napisał Campaz w swoich mediach społecznościowych.

"Kolumbio, proszę, nigdy nie zapominajmy o szacunku. Możemy myśleć inaczej, odczuwać frustrację czy smutek, ale żadna pasja nie usprawiedliwia nienawiści i życia w strachu" - zakończył swój wpis 26-latek.