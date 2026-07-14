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Kolejny skandal wokół reprezentacji Francji na MŚ. Jest reakcja

Nie milkną echa kontrowersyjnej wypowiedzi byłego premiera Hiszpanii Mariano Rajoya na temat reprezentacji Francji. Po stanowczej reakcji francuskich władz i mediów głos zabrali także piłkarze obu reprezentacji, którzy nie pozostawili wątpliwości, jak oceniają słowa hiszpańskiego polityka.
Warren Zaire-Emery
Fot. REUTERS/Hannah Mckay

Mecz Francja - Hiszpania zapowiada się znakomicie, lecz stosunkowo sporo mówi się nie o aspektach sportowych, ale o kontrowersyjnej wypowiedzi polityka. Przed półfinałem mistrzostw świata Mariano Rajoy, były premier Hiszpanii, napisał w felietonie, że Francja dysponuje znakomitą kadrą, "tyle że bez Francuzów". Wypowiedź została powszechnie uznana za ksenofobiczną i wywołała falę krytyki. 

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Zaire-Emery krótko skomentował wypowiedź Rajoya

Do sprawy odniósł się Warren Zaire-Emery, który uczestniczył w konferencji prasowej przed meczem z Hiszpanią. Pomocnik Paris Saint-Germain przyznał, że wcześniej nie widział komentarza Rajoya, ale po zapoznaniu się z nim postanowił odpowiedzieć.

- Myślę, że Francja ma zawodników różnego pochodzenia i różnych ras. I właśnie to tworzy naszą Francję - powiedział reprezentant "Trójkolorowych".

20-latek podkreślił również, że najważniejsza jest atmosfera panująca w drużynie. - Wszyscy zawodnicy bardzo się cieszą, że tu są. Tworzymy zgraną grupę i to jest jedyne, co powinno się liczyć - dodał.

Co ciekawe, w obronie francuskiej reprezentacji stanęli także hiszpańscy kadrowicze. Obrońca FC Barcelony Pau Cubarsi nie miał wątpliwości, jak należy oceniać narodowość piłkarzy występujących dla Francji. - Jeśli grają dla reprezentacji Francji, to są Francuzami, niezależnie od koloru skóry - powiedział w rozmowie z katalońskim radiem RAC1.

Hiszpanie i Francuzi potępiają wypowiedź byłego premiera

Podobne stanowisko zajął napastnik Celty Vigo Borja Iglesias. - Jestem zaskoczony i jest mi z tego powodu przykro. Mogę zrozumieć, że nie powiedział tego ze złymi intencjami, ale przy takich wypowiedziach trzeba być znacznie ostrożniejszym. Wielokulturowość Francji jest jej bogactwem. Wszyscy jesteśmy różni i właśnie ta różnorodność stanowi naszą siłę - stwierdził w rozmowie z DAZN.

To kolejna fala krytyki pod adresem Mariano Rajoya. Wcześniej jego słowa potępiły ambasada Francji w Hiszpanii, premier Pedro Sanchez oraz najważniejsze francuskie media, w tym "L'Equipe" i "Le Parisien", które określiły wypowiedź byłego premiera jako mającą rasistowski wydźwięk.

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Mecz Francja - Hiszpania rozpocznie się we wtorek (14 lipca) o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

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