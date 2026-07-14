Kolejny wielki transfer rywala Górnika w LM. Wydali już ponad 80 mln euro

Sidiki Cherif, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Adem Yesilyurt - to piłkarze, którzy dotychczas zasilili Fenerbahce i za których klub musiał zapłacić kwotę odstępnego. Najwięcej - 18 mln euro - kosztował Cherif (dane z Transfermarkt). Teraz "lider" się zmieni. Fabrizio Romano poinformował, że Turcy ściągnęli do siebie Masona Greenwooda. To dość nieoczekiwany transfer.
Anglik przenosi się do Fenerbahce z Olympique Marsylii i ma kosztować 40 mln euro plus dodatkowe 2 miliony w bonusach. Co warto podkreślić, Manchester United otrzyma lekko ponad 10 milionów euro dzięki klauzuli procentu od przyszłego transferu.
Greenwood podpisze z Fenerbahce czteroletni kontrakt. Na jego mocy ma zarabiać 10 milionów euro za sezon. Te wszystkie liczby robią duże wrażenie. Jeśli transfer oficjalnie już dojdzie do skutku, to będziemy mogli mówić o tym, że "Żółte Kanarki" wydały na wzmocnienia już ponad 80 mln euro, a to przecież nie musi być koniec.
Z turecką ekipą są łączeni inni znani zawodnicy. Wśród nich znajdziemy m.in. Gabriela Jesusa, występującego na co dzień w Arsenalu. Ponadto do klubu mogą trafić Folarin Balogun i Leandro Trossard.
Na Fenerbahce w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów trafił Górnik Zabrze. Podopieczni Michala Gasparika świetnie grali w poprzednim sezonie, gdzie sięgnęli po Puchar Polski, a w PKO Ekstraklasie zajęli drugie miejsce.
W Champions League trafili tym samym do ścieżki niemistrzowskiej i od razu spośród dwóch rywali wylosowali tego trudniejszego.
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Do pierwszej potyczki pomiędzy Górnikiem a Fenerbahce dojdzie 21 lipca w Turcji. Rewanż tydzień później na stadionie wicemistrza Polski.