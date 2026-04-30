Gorąco po ostatnim gwizdku. Simeone starł się z graczem Arsenalu

Arsenal zremisował z Atletico Madryt 1:1 w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Oba gole zostały strzelone z rzutów karnych. Dla Kanonierów trafił Viktor Gyokeres. Wyrównujące trafienie zanotował Julian Alvarez. Nie brakowało w tym meczu kontrowersyjnych decyzji. "Jedenastkę" dla podopiecznych Diego Simeone odgwizdano po zagraniu ręką przez Bena White'a.
Po meczu wokół piłkarza Arsenalu także zrobiło się gorąco. Po zakończeniu tego spotkania, kiedy piłkarze schodzili do szatni, Anglik wdał się w sprzeczkę z Giuliano Simeone. Argentyńczyk miał pretensje do rywala, że ten przeszedł przez herb Atletico, który jest umieszczony tuż przed wejściem do tunelu.
Tuż za nimi był Diego Simeone, który - jak mogło się pierwotnie wydawać - chciał rozdzielić obu piłkarzy. Nic bardziej mylnego. Co prawda najpierw odciągnął swojego syna od rywala, ale następnie "agresywnie poklepał obrońcę dwa razy po plecach" - relacjonuje serwis standard.co.uk.
White'owi nie spodobało się to zachowanie i doszło do konfrontacji i ostrej wymiany zdań. "Simeone dwukrotnie odepchnął White'a, gdy obie drużyny wydawały się rozdzielać w drodze do tunelu" - relacjonuje serwis mirror.co.uk. Ostatecznie piłkarze i sztaby obu drużyn wkroczyli do akcji, aby deeskalować sytuację.
Nagranie z tego zdarzenia stało się viralem w mediach społecznościowych.
Takie sytuacje zwiastują zaciętą rywalizację w rewanżu w Londynie. Sprawa awansu wciąż jest otwarta, a piłkarze obu zespołów zrobią wszystko, by stanąć przed szansą awansu do finału Ligi Mistrzów. Decydujące spotkanie zaplanowano na wtorek, 5 maja. W drugim dwumeczu obrońcy tytułu - PSG mierzą się z Bayernem Monachium. W pierwszym spotkaniu padł wynik 5:4.