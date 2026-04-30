Gorąco po ostatnim gwizdku. Simeone starł się z graczem Arsenalu

Emocje w meczu Atletico - Arsenal były ogromne. W spotkaniu nie brakowało kontrowersyjnych decyzji, ale ostatecznie to starcie zakończyło się wynikiem 1:1. Emocji nie brakowało również po zakończeniu tego pojedynku. Ben White starł się z Giuliano i Diego Simeone. Wszystko nagrały kamery.
Diego Simeone
Arsenal zremisował z Atletico Madryt 1:1 w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Oba gole zostały strzelone z rzutów karnych. Dla Kanonierów trafił Viktor Gyokeres. Wyrównujące trafienie zanotował Julian Alvarez. Nie brakowało w tym meczu kontrowersyjnych decyzji. "Jedenastkę" dla podopiecznych Diego Simeone odgwizdano po zagraniu ręką przez Bena White'a.

Awantura po meczu Atletico - Arsenal. Kamery nagrały, co zrobił Simeone

Po meczu wokół piłkarza Arsenalu także zrobiło się gorąco. Po zakończeniu tego spotkania, kiedy piłkarze schodzili do szatni, Anglik wdał się w sprzeczkę z Giuliano Simeone. Argentyńczyk miał pretensje do rywala, że ten przeszedł przez herb Atletico, który jest umieszczony tuż przed wejściem do tunelu.

Tuż za nimi był Diego Simeone, który - jak mogło się pierwotnie wydawać - chciał rozdzielić obu piłkarzy. Nic bardziej mylnego. Co prawda najpierw odciągnął swojego syna od rywala, ale następnie "agresywnie poklepał obrońcę dwa razy po plecach" - relacjonuje serwis standard.co.uk.

White'owi nie spodobało się to zachowanie i doszło do konfrontacji i ostrej wymiany zdań. "Simeone dwukrotnie odepchnął White'a, gdy obie drużyny wydawały się rozdzielać w drodze do tunelu" - relacjonuje serwis mirror.co.uk. Ostatecznie piłkarze i sztaby obu drużyn wkroczyli do akcji, aby deeskalować sytuację.

Nagranie z tego zdarzenia stało się viralem w mediach społecznościowych.

Takie sytuacje zwiastują zaciętą rywalizację w rewanżu w Londynie. Sprawa awansu wciąż jest otwarta, a piłkarze obu zespołów zrobią wszystko, by stanąć przed szansą awansu do finału Ligi Mistrzów. Decydujące spotkanie zaplanowano na wtorek, 5 maja. W drugim dwumeczu obrońcy tytułu - PSG mierzą się z Bayernem Monachium. W pierwszym spotkaniu padł wynik 5:4.

