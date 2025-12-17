Dogadali się! W tym klubie Luis Suarez będzie grał w kolejnym sezonie

Kontrakt Luisa Suareza z Interem Miami wygasa wraz z końcem 2025 roku. Urugwajczyk w barwach "Flamingów" występuje od dwóch sezonów, a w klubie z Florydy spotkał dawnych kolegów z FC Barcelony - Lionela Messiego, Jordiego Albę i Sergio Busquetsa. Przed sezonem 2024 parafował z Interem roczną umowę, którą po udanej kampanii przedłużył o kolejny rok.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Aktualny dorobek byłego reprezentanta Urugwaju w ekipie z Miami wynosi 87 spotkań, w których 42-krotnie trafiał do siatki. Do tego były snajper Liverpoolu i "Barcy" dołożył 29 asyst. 38-latek jednak w swoim stylu zasłynął także z afer boiskowych.

Już w pierwszym spotkaniu sezonu 2025 Suarez chwycił jednego z przeciwników za kark, za co został ukarany grzywną. Po finale Leagues Cup z kolei opluł dyrektora ds. bezpieczeństwa klubu Seattle Sounders, za co został zawieszony na następną edycję turnieju. Wówczas wydawało się, że to może być "last dance" Urugwajczyka w Miami.

Suarez zostanie w Miami na kolejny rok

Piłkarz jednak odbębni zawieszenie. Klub poinformował, że napastnik zdecydował się przedłużyć wygasający kontrakt z Interem o kolejny rok. Tym razem jednak nie będzie grał pierwszych skrzypiec w zespole prowadzonym przez Javiera Mascherano.

Zdaniem "The Athletic" Suarez ma pełnić rolę zmiennika Tadeo Allende, który miniony sezon MLS zakończył z 20 bramkami na koncie i walnie przyczynił się do mistrzostwa zdobytego przez Leo Messiego i spółkę. Osiem goli bowiem Allende wbił w czterech ostatnich meczach fazy play-off.

Urugwajczyk z kolei w play-offach nie pomógł - w półfinale i ćwierćfinale rozegrał łącznie 23 minuty, a wcześniej z powodu zawieszenia opuścił trzeci mecz 1/8 finału przeciwko Nashville. Szansę na rehabilitację Suarez będzie miał pod koniec lutego, gdy wystartuje nowy sezon MLS.

Warto przypomnieć, że niedawno w mediach pojawił się temat transferu Roberta Lewandowskiego do klubu z Miami. Zdaniem katalońskiego "Sportu" jednak takowa transakcja nie będzie miała miejsca. Jednym z powodów jest właśnie obecność w Interze Luisa Suareza.

Zobacz też: Nowe zasady La Liga wpłyną na to, co zrobi Lewandowski?