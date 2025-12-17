Nowe zasady La Liga wpłyną na to, co zrobi Lewandowski?

Robert Lewandowski w tym sezonie La Liga wystąpił 12 razy. Polski snajper ośmiokrotnie trafiał do siatki rywali i dwukrotnie asystował. Gorzej wiedzie mu się w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie na przełamanie strzeleckiej niemocy czeka od siedmiu spotkań.

Zobacz wideo "Atmosfera stała się nie do zniesienia". Brzęczek odpowiada Lewandowskiemu

Kapitan reprezentacji Polski gra o swoje być albo nie być w klubie ze stolicy Katalonii. Jego kontrakt z Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu 2025/26, a w kolejce po podpisanie umowy z 37-latkiem ustawiło się już kilka klubów.

Nowe zasady pomogą Lewandowskiemu?

Zdaniem hiszpańskich mediów pojawiła się szansa na przedłużenie umowy z "Lewym". Jak donosi "Mundo Deportivo", pomocne mają okazać się nowe regulacje La Liga, które zostały przedstawione w środę 17 grudnia. Wśród nich jest artykuł, który może rozwiązać kwestię zaproponowania nowego kontraktu Lewandowskiemu.

Chodzi o artykuł 103. zasad kontroli ekonomicznej, który pozwala każdemu klubowi La Liga przedłużyć umowę z jednym zawodnikiem z kadry bez względu na sytuację finansową. Jedynym warunkiem jest, żeby wynagrodzenie piłkarza nie przekraczało 8% całkowitych kosztów poniesionych przez klub na wypłaty dla zawodników. I ten warunek Lewandowski spełnia.

Pensja polskiego napastnika wynosi około 20 milionów euro brutto rocznie, co stanowi mniej więcej 5,6% zatwierdzonego przez ligę limitu kosztów. Oznacza to, że "Barca", nawet przy obecnych problemach finansowych, może przedłuż kontrakt z Polakiem o kolejny sezon. Istnieje jednak pewien problem.

Jest haczyk. Barcelona może nie chcieć korzystać z nowych regulacji

Nowe przepisy mają charakter tymczasowy. Jeśli klub zdecyduje się na przedłużenie umowy z Lewandowskim na sezon 2026/27, to w sezonie 2027/28 będzie musiała "oddać" wygenerowany w ten sposób margines finansowy w ramach zasad fair play.

To sprawia, że przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż jest niepewna, ale jeśli Polak będzie prezentował się wystarczająco dobrze w dalszej części bieżących rozgrywek, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby Barcelona zdecydowała się zaproponować "Lewemu" nowy kontrakt.

Istotne zmiany w kwestii "dźwigni finansowych"

Oprócz wspomnianej regulacji, La Liga zaostrzyła inne obszary kontroli finansowej, m.in. zakazując "rozciągania" przychodów sponsorskich na kolejne sezony. Zasada ta nosi miano "prawa anty-dźwigni". W praktyce umowy sponsorskie podpisane przez klub będą musiały zostać opłacone w sezonie podpisania umowy. Nie mogą być również pobierane w kolejnych latach w celu poprawy finansowego fair play.

Kluby La Liga będą mogły także zachować pieniądze ze sprzedaży piłkarzy w zimowym okienku transferowym i przeznaczyć je na pozyskanie innych zawodników w kolejnym, letnim oknie.