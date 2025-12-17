Nowe zasady La Liga wpłyną na to, co zrobi Lewandowski?

Robert Lewandowski w tym sezonie La Liga wystąpił 12 razy. Polski snajper ośmiokrotnie trafiał do siatki rywali i dwukrotnie asystował. Gorzej wiedzie mu się w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie na przełamanie strzeleckiej niemocy czeka od siedmiu spotkań.
Kapitan reprezentacji Polski gra o swoje być albo nie być w klubie ze stolicy Katalonii. Jego kontrakt z Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu 2025/26, a w kolejce po podpisanie umowy z 37-latkiem ustawiło się już kilka klubów.
Zdaniem hiszpańskich mediów pojawiła się szansa na przedłużenie umowy z "Lewym". Jak donosi "Mundo Deportivo", pomocne mają okazać się nowe regulacje La Liga, które zostały przedstawione w środę 17 grudnia. Wśród nich jest artykuł, który może rozwiązać kwestię zaproponowania nowego kontraktu Lewandowskiemu.
Chodzi o artykuł 103. zasad kontroli ekonomicznej, który pozwala każdemu klubowi La Liga przedłużyć umowę z jednym zawodnikiem z kadry bez względu na sytuację finansową. Jedynym warunkiem jest, żeby wynagrodzenie piłkarza nie przekraczało 8% całkowitych kosztów poniesionych przez klub na wypłaty dla zawodników. I ten warunek Lewandowski spełnia.
Pensja polskiego napastnika wynosi około 20 milionów euro brutto rocznie, co stanowi mniej więcej 5,6% zatwierdzonego przez ligę limitu kosztów. Oznacza to, że "Barca", nawet przy obecnych problemach finansowych, może przedłuż kontrakt z Polakiem o kolejny sezon. Istnieje jednak pewien problem.
Nowe przepisy mają charakter tymczasowy. Jeśli klub zdecyduje się na przedłużenie umowy z Lewandowskim na sezon 2026/27, to w sezonie 2027/28 będzie musiała "oddać" wygenerowany w ten sposób margines finansowy w ramach zasad fair play.
To sprawia, że przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż jest niepewna, ale jeśli Polak będzie prezentował się wystarczająco dobrze w dalszej części bieżących rozgrywek, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby Barcelona zdecydowała się zaproponować "Lewemu" nowy kontrakt.
Oprócz wspomnianej regulacji, La Liga zaostrzyła inne obszary kontroli finansowej, m.in. zakazując "rozciągania" przychodów sponsorskich na kolejne sezony. Zasada ta nosi miano "prawa anty-dźwigni". W praktyce umowy sponsorskie podpisane przez klub będą musiały zostać opłacone w sezonie podpisania umowy. Nie mogą być również pobierane w kolejnych latach w celu poprawy finansowego fair play.
Kluby La Liga będą mogły także zachować pieniądze ze sprzedaży piłkarzy w zimowym okienku transferowym i przeznaczyć je na pozyskanie innych zawodników w kolejnym, letnim oknie.