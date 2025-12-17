Bogactwo w Ekstraklasie. Już nie tylko Widzew. Kolejny klub chce wydać fortunę

Dotychczas najwięcej w historii Ekstraklasy za piłkarza zapłaciła Legia Warszawa, która musiała wydać 3 mln euro, żeby sprowadzić Miletę Rajovicia. Jak donoszą media: ta kwota zostanie wkrótce znacznie przebita. Osmar Bukari ma na dniach trafić do Widzewa Łódź za aż 5 mln euro! 18-krotny reprezentant Ghany, grający za pozycji skrzydłowego, dotychczas reprezentował barwy Austin FC.
Pogoń też rozbije bank? Ogłosili, jakiego chcą piłkarza
Wygląda na to, że Widzewowi pozazdrościła Pogoń Szczecin. Jak informuje Tomasz Włodarczyk: klub Alexa Haditaghiego szuka nowego napastnika, który miałby stanowić alternatywę dla Rajmunda Molnara. Ogłosił się z tym na platformie "Transfer Room".
"Szukany zawodnik ma spełniać określone warunki. Portowcy chcą typowej dziewiątki, powyżej 180 cm wzrostu, do 24. roku życia. Na takiego piłkarza są gotowi wydać aż 3 miliony euro i zaproponować pensję w granicach 750 tysięcy euro za sezon" - czytamy na portalu "Meczyków".
ZOBACZ TEŻ: Transferowy rekord Ekstraklasy! Wiadomo, za kogo Widzew zapłaci 5 mln euro
W przeszłość Pogoń najwięcej wydała na transfer Sama Greenwooda z Leeds - 2 mln euro. Sporo kosztował ją też Efthymios Koulouris, czyli król strzelców Ekstraklasy w poprzednim sezonie. "Portowcy" zapłacili za niego 900 tysięcy euro, a minionego lata sprzedali do Al-Ula za 4 mln euro. Kibice zespołu ze Szczecina na pewno liczą, że wkrótce w Pogoni pojawi się snajper właśnie na miarę Greka.
Pogoń Szczecin następny mecz rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Motor Lublin.