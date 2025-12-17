Piekarski wskazał najlepszego polskiego piłkarza. To nie Lewandowski

Urodzony w Białymstoku wychowanek miejscowej Jagiellonii, a od prawie 20 lat wzięty menedżer piłkarski Mariusz Piekarski to postać doskonale znana w rodzimym świecie futbolu. Można zaryzykować twierdzenie, że jego kariera na boisku nie była tak owocna, jak obecna działalność. W portfolio jego agencji Unidos jest aktualnie m.in. uznawany za wielki talent Oskar Pietuszewski (wyceniany przez portal transfermarkt na 12 mln euro), ale także 47-krotny reprezentant Polski Karol Świderski oraz Bartłomiej Wdowik czy Mateusz Wieteska. W rozmowie z Mateuszem Borkiem z Kanału Sportowego Piekarski wskazał aktualnie najlepszego polskiego piłkarza.

"Obecnie najlepszym polskim piłkarzem jest..."

Pod koniec prawie 1,5-godzinnej rozmowy Borka z Piekarskim padło pytanie o to, "kto jest na dzień 17 grudnia 2025 roku najlepszym polskim piłkarzem".

- Trzeba patrzeć na reprezentację, bo tam grają ci najlepsi. Najlepszym dzisiaj jest Piotrek Zieliński. Biorąc pod uwagę jego umiejętności, to grał w świetnych klubach, ale jeszcze czegoś tam brakuje, a dokładniej czegoś spektakularnego w naszej kadrze. Bo jeśli chodzi o zespoły, to jest spełnionym piłkarzem - powiedział Piekarski.

- Ty rzadko w życiu potrafiłeś się zachwycić danym zawodnikiem, a jak patrzysz na Zielińskiego, to mówisz sobie: "umie" - wtrącił się Mateusz Borek.

- Potrafi. Ten balans, umiejętność gry prawą i lewą nogą, dobrze biega, dużo widzi. Wiadomo, że liga włoska jest fajna, ale dobrze byłoby, gdyby w pewnym czasie trafił do Premier League. W Anglii mógłby się dobrze zweryfikować. Więc reasumując: kariera drużynowa świetna, ale w reprezentacji brakuje tych meczów, które moglibyśmy zapamiętać - podsumował Piekarski.

Piotr Zieliński w kadrze narodowej rozegrał już 105 spotkań. W obecnym sezonie Serie A polski pomocnik wystąpił w 12 meczach, w których raz wpisał się na listę strzelców i zaliczył jedną asystę.

31-latek prawdopodobnie wybiegnie na boisko w najbliższy piątek 19 grudnia w meczu Interu przeciwko Bolonii w półfinale Superpucharu Włoch. Początek gry o godzinie 20.