Specjalne życzenie Messiego. Nie zgadniesz, kogo chce ściągnąć do Interu Miami

Messi w Interze Miami czuje się komfortowo nie tylko na boisku, ale również w szatni. Jego trenerem jest Javier Mascherano, z którym w przeszłości grał w FC Barcelonie. W minionym sezonie mógł też liczyć na właśnie Jordiego Albę, Sergio Busquetsa oraz Luis Suareza, a także Rodrigo De Paula, czyli przyjaciela z kadry Argentyny. Taktyka na sprowadzanie weteranów z Europy widocznie przynosi zamierzone efekty, stąd władze klubu chcą ją kontynuować.

To nowa gwiazda Interu Miami? Chce ją Messi

Parę dni temu stało się jasne, że Inter Miami znalazł następcę Jordiego Alby. Będzie nim Sergio Reguillon, były zawodnik m.in. Realu Madryt i Tottenhamu, który na dodatek jest w świetnym piłkarsko wieku - niedawno skończył 29 lat. Jak donosi dziennikarz newsowy Ekrem Konur, niewykluczone, że wkrótce na Florydę trafi kolejny Hiszpan. Miałby nim być Koke.

Doświadczony pomocnik i zaufany "żołnierz" Diego Simeone jest wychowankiem Atletico, w którym występuje od 2009 roku. W czerwcu jego kontrakt z klubem dobiegnie jednak końca i na ten moment nie jest pewne, czy go przedłuży. 33-latek miałby w Interze Miami zastąpić Sergio Busquetsa. Jak dodaje Konur: celem transferowym mistrza MLS jest również Antoine Griezmann. O pozyskanie obu piłkarzy Atletico prosi podobno sam Leo Messi.

Sezon 2026 w MLS rozpocznie się 21 lutego.