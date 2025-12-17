Klopp zadziwia Niemców. Tego mu nie wybaczą. "To nie ma żadnego sensu"

Już od niemal roku Juergen Klopp jest pracownikiem koncernu Red Bull. Jest dyrektorem światowego oddziału piłkarskiej sekcji koncernu. Nadzoruje pracę w kliku klubach - RB Lipsk, RB Salzburg, New York Red Bulls czy też Red Bull Bragantino. Dodatkowo firma ma udziały w Paris FC oraz Leeds United.

Okazało się to być niezwykle kontrowersyjną decyzją. Dla Niemców wszystko, co reprezentuje sobą Red Bull, jest w sprzeczności z ideałami piłki. Drużyna z Lipska jest w czołówce najbardziej znienawidzonych w kraju. Nic dziwnego więc, że przejście uwielbianego przez wielu trenera do molocha potraktowane zostało niczym zdrada.

Sprzeciw wobec Juergena Kloppa

Swojej złości z powodu decyzji niemieckiego trenera nie krył Kevin Grosskreutz, który w Borussii Dortmund grał w latach 2009-2015. - To było dość szokujące i smutne. Jakoś jeszcze do mnie to nie dotarło. (...) Kiedy się spotkamy, to powiem mu osobiście, że uważam tę decyzję za draństwo - stwierdził niedługo po ogłoszeniu.

Taką samą opinię w podcaście "Football Finance" wyraził Norbert Dickel. Jest to były napastnik Borussii Dortmund, Jego bramki w finale Pucharu Niemiec w sezonie 1988/89 przyniosły BVB pierwsze trofeum od przeszło dwóch dekad. Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął pracę jako spiker na meczach Borussii, komentuje też spotkania w klubowym radiu.

Spiker krytykuje byłego trenera

- Kiedy przeczytałem te wiadomości, nie uwierzyłem w nie. Uznałem, że to musi być jakiś fejk, kaczka dziennikarska, głupi żart, mistyfikacja. Ale to się faktycznie wydarzyło - stwierdził Dickel. - Oczywiście, że nie chciałem w to uwierzyć. To przecież nie ma żadnego sensu. Przecież on nie musi już nic robić dla pieniędzy. Cały świat kocha Kloppa, więc dlaczego zrobił coś takiego? - kontynuował. Przejście byłego trenera BVB do koncernu Red Bull wyraźnie boli spikera na Signal Iduna Park.

Juergen Klopp w Borussii Dortmund zdobył mistrzostwo Niemiec w sezonach 2010/11 oraz 2011/12 - wtedy BVB zdobyło podwójną koronę, zwyciężając również w krajowym pucharze. Szkoleniowiec doprowadził Borussię do finału Ligi Mistrzów, co później trzykrotnie powtórzył prowadząc Liverpool - w 2019 roku zwyciężyli w tych rozgrywkach. The Reds pod wodzą Kloppa zdobyło również wszystkie najważniejsze trofea na krajowym podwórku.