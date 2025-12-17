BBC ogłosiło ws. sensacyjnego transferu Lewandowskiego! "Pozytywne rozmowy"

Robert Lewandowski nie zagrał w ostatnim meczu Barcelony. Zespół Hansiego Flicka awansował do 1/8 finału Pucharu Króla, pokonując 2:0 trzecioligową CD Guadalajarę po golach Andreasa Christensena i Marcusa Rashforda. Lewandowski trenował indywidualnie w związku z problemami z tylnym mięśniem uda, a potem znalazł się poza kadrą na spotkanie w Pucharze Króla. Wciąż nie jest jasne, jaka będzie przyszłość Lewandowskiego, bo jego kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku. Sam piłkarz chciałby zostać na kolejny rok, ale nie wiadomo, czy będzie to możliwe. Gdzie Lewandowski może trafić?

Ten klub z MLS chce Lewandowskiego. Zastosował specjalny zapis

Niewykluczone, że Lewandowski będzie kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych, o czym świadczą doniesienia BBC. Z tych informacji wynika, że Chicago Fire chciałoby pozyskać Lewandowskiego latem przyszłego roku bez kwoty odstępnego. Chicago umieściło Lewandowskiego na swojej liście życzeń (tzw. discovery list), co oznacza, że każdy inny klub MLS, który chciałby pozyskać Polaka, musi zapłacić konkretną kwotę.

Czy transfer Lewandowskiego do MLS jest realny? "Lewandowski rozmawia o transferze do MLS. Chicago Fire przeprowadziło pozytywne rozmowy z Lewandowskim. Robert jest otwarty na transfer i kwestia jego wynagrodzenia nie będzie stanowić problemu. Transfer do MLS wydaje się całkiem realny, a klub traktuje Lewandowskiego priorytetowo" - czytamy w artykule. BBC dodaje, że Chicago ma największą polską społeczność w USA.

Poza tym Anna Lewandowska miała odwiedzić Chicago w zeszłym miesiącu podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej Chicago Fire interesowało się takimi zawodnikami, jak Kevin De Bruyne czy Neymar, ale te transfery nie doszły do skutku. BBC zaznacza, że Lewandowski może zostać na kolejny rok w Barcelonie i cieszy się też zainteresowaniem klubów z Arabii Saudyjskiej.

Chicago Fire to "polski" klub. Grał w nim aktualny reprezentant Polski

Chicago Fire zakończyło poprzedni sezon MLS, zajmując ósme miejsce w Konferencji Wschodniej, a potem odpadając w 1/8 finału play-offów z Philadelphią Union. Dawniej w barwach Chicago grał np. Xherdan Shaqiri (były klubowy kolega Lewandowskiego z Bayernu Monachium), a aktualnie dla tego klubu gra m.in. Belg Hugo Cuypers czy Iworyjczyk Jonathan Bamba. Piłkarzami Fire są też dwaj gracze posiadający polskie obywatelstwo - 32-letni Jeff Gal i 23-letni David Poręba.

Lewandowski nie byłby pierwszym Polakiem w historii Chicago Fire. W barwach tego klubu grał m.in. Roman Kosecki (1998-2000), Piotr Nowak (1998-2003), Tomasz Frankowski (2008-2009), Przemysław Frankowski (2019-2021) czy Kacper Przybyłko (2022-2024).