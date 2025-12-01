Huja może odejść. Aż czterech chętnych na transfer

Wśród piłkarzy, których Pogoń ściągnęła latem, jest Marian Huja, 26-letni portugalski środkowy obrońca. Co prawda jest podstawowym stoperem "Portowców", wpisywał się nawet na listę strzelców, ale nie można powiedzieć, że to bardzo udany transfer szczecińskiego zespołu. Pogoń jest dziś w środku tabeli i ma czwartą najgorszą defensywę w PKO Ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

Marian Huja może odejść z Pogoni

Jak donosi Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, Marian Huja jest na radarze aż czterech polskich klubów - dwóch z Ekstraklasy i dwóch z Betclic 1. Ligi. Nie padły jednak konkretne nazwy zespołów. Wiadomo jedynie, że w grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i wykup Portugalczyka.

Huja w tym sezonie zagrał w 15 meczach w lidze, strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Ale nie można powiedzieć, że to filar defensywy "Portowców", skoro ta straciła aż 30 goli w 17 meczach. Więcej straciły tylko zespoły walczące o utrzymanie - Arka Gdynia (32), Piast Gliwice (34) i Lechia Gdańsk (35). Portugalczyk wystąpił też w meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa (2:1 po dogr.).

Zobacz też: Jest wyrok sądu ws. PZPN i głośnego śledztwa! Kulesza już wie...

Huja trafił do Pogoni w lipcu z rumuńskiego klubu Petrolul Ploeszti za 300 tys. euro. Podpisał kontrakt z "Portowcami" do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia Portugalczyka na kwotę 1,5 mln euro.

26-latek to nie jedyny piłkarz, który może opuścić Pogoń. Na wylocie jest Hiszpan Jose Pozo, który przyszedł ze spadającego z Ekstraklasy Śląska Wrocław. 29-latek rozczarowuje, a od końca sierpnia pełni rolę rezerwowego w zespole. Zarzucano mu, że prawie w ogóle nie pracuje w defensywie i nie stosuje pressingu. Ma na koncie tylko jedną asystę w 11 meczach. Jego sytuację monitorują inne kluby Ekstraklasy i 1. Ligi.

Niewykluczone, że Pogoń dokona zimą transferów. Jako priorytety wskazuje się znalezienie nowego środkowego obrońcy i defensywnego pomocnika.

W tabeli PKO Ekstraklasy Pogoń zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 20 punktów. Do podium traci osiem punktów. W tym roku szczecinianie zagrają jeszcze dwa mecze. We wtorek zmierzą się w Pucharze Polski z Widzewem Łódź u siebie, a w sobotę podejmą na własnym boisku Radomiaka Radom. "Portowcy" będą chcieli zrewanżować się za dotkliwą porażkę z pierwszej kolejki - przegrali wtedy aż 1:5.