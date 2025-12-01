Skandal na całą Polskę. Piłkarz Ekstraklasy oskarżony o gwałt

Gwinejczyk trafił do Radomia w lipcu tego roku, zakupiony za sto tysięcy euro z portugalskiej Boavisty. Do końca listopada rozegrał w barwach nowego klubu 14 spotkań na pozycji defensywnego pomocnika, w których zdobył jedną asystę.

Radomiak wydał lakoniczne oświadczenie. Sprawa szybko przedostała się do mediów

W poniedziałek na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat: "Radomiak S.A. informuje, że decyzją władz klubu Ibrahima Camara został zawieszony w prawach zawodnika w związku z pojawieniem się informacji wymagających wyjaśnienia przez właściwe organy. Nasz klub stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo. Jednocześnie, do momentu zakończenia postępowania klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych".

Chwilę później więcej w tej sprawie napisał Szymon Janczyk z Weszło. Według informacji dziennikarza po zwycięstwie z Górnikiem Zabrze drużyna świętowała także urodziny Leandro Rossiego. Po nich C. spotkał się z kobietą poznaną w mediach społecznościowych. Spotkanie to zakończyło się zatrzymaniem piłkarza przez policję. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i piłkarz trafił do aresztu na trzy miesiące.

Z kolei Wyborcza poinformowała, iż poszkodowana oskarżyła 26-latka o gwałt. - Zostały wdrożone odpowiednie procedury. Poszkodowana została przesłuchana, a jej zeznania zostały zarejestrowane na potrzeby postępowania i ewentualnego procesu sądowego. Została też poddana obdukcji lekarskiej - powiedział Cezary Ołtarzewski, prokurator rejonowy Radom Wschód.

Ibrahima C. jest podstawowym piłkarzem zespołu Goncalo Feio, który świetnie radzi sobie w Ekstraklasie. Zajmuje tam piąte miejsce i do prowadzącego Górnika traci tylko pięć punktów, a do czwartej lokaty, premiowanej grą w europejskich pucharach, tylko jeden.

