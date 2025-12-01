Co za blamaż na meczu Ekstraklasy. Klub i prezes przepraszają. "Jest mi wstyd"

Tadeusz Sznajder zmarł 20 listopada 2025 roku, w wieku 87 lat. Z Płockiem związany był od 1958 roku. Wywalczył z Wisłą awans do III ligi, szkolił tam też zespoły juniorskie, a kolejnych latach pełnił funkcje sekretarza klubu, kierownika obiektów sportowych czy wiceprezesa do spraw organizacyjnych. Tak zasłużonej postaci bez wątpienia należała się minuta ciszy.

W trakcie tego momentu kibice na stadionie mogli jednak przeżyć konsternację. Wprawdzie na telebimie zaprezentowano fotografię zmarłego Tadeusza Sznajdera, ale podpisano ją jako Tadeusz Świątek, z datą urodzenia w 1961 roku. Czyli taką, jak wychowanek Wisły Płock i późniejszy piłkarz Widzewa Łódź.

Klub i prezes przepraszają. "Jest mi wstyd"

Jeszcze w trakcie spotkania Wisła Płock opublikowała na X przeprosiny. "Minuta ciszy przed rozpoczęciem dzisiejszego meczu poświęcona była oczywiście pamięci Tadeusza Sznajdera, a nie jak błędnie zamieszczono na grafice Tadeusza Świątka. Gorąco przepraszamy wszystkich urażonych zaistniałą sytuacją" - napisał klub.

Głos zabrał też prezes Wisły, Piotr Sadczuk. "Przepraszam bardzo Pana Tadeusza Świątka za niedopuszczalną pomyłkę na telebimie w trakcie minuty. Osobiście już również przeprosiłem na żywo Pana Tadeusza Świątka podczas meczu. Jest mi po prostu wstyd. Wyjaśnię tę sprawę szczegółowo. Jeszcze raz bardzo przepraszam" - napisał działacz.

