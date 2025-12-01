Polski trener podbija Bundesligę. Mógł trafić do kadry. "Byłem gotowy"

Jest trzecia kolejka sezonu 2025/26 w Bundeslidze. Borussia Moenchengladbach zostaje upokorzona na własnym boisku przez Werder Brema (0:4), a władze klubu tracą cierpliwość do trenera Gerardo Seoane. Szwajcar miał już fatalną końcówkę poprzednich rozgrywek (2 pkt w ostatnich siedmiu meczach), a teraz zdobywa punkt w trzech spotkaniach. Szansę otrzymuje Eugen Polanski. Były reprezentant Polski od lat jest w sportowym "organizmie" Borussii jako trener młodzieżówek oraz drugiej drużyny.

Polanski postawił Borussię na nogi. PZPN poniekąd się do tego przyczynił

Polakowi zajęło trochę czasu posprzątanie bałaganu, w pierwszych pięciu meczach zdobył tylko dwa punkty. Jednak gdy przyszedł czas ostatecznej weryfikacji, Polanski spisał się znakomicie. Pod koniec października Borussia ograła w Pucharze Niemiec 3:1 Karlsruher, a w listopadzie przyszło przełamanie w lidze. Wygrali trzy z czterech meczów, ten czwarty zremisowali 0:0 z RB Lipsk i w miesiąc ich liczba punktów wzrosła ponad czterokrotnie (z 3 do 13). Opuścili też dzięki temu strefę spadkową (obecnie 12. miejsce), a Polanski dostał stały kontrakt do czerwca 2028 roku. Polak udzielił ostatnio wywiadu portalowi WP SportoweFakty. Jak się okazuje, cała ta historia w Bundeslidze mogłaby się nie wydarzyć, gdyby nie wybór PZPN-u w kwestii selekcjonera reprezentacji Polski. Gdyby został nim Jerzy Brzęczek, a nie Jan Urban, Polanskiego w Niemczech by już zapewne nie było.

- Rozmowy z trenerem Brzęczkiem stały na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Byłem gotowy podjąć to wyzwanie, pracować w jego sztabie w roli asystenta. Bardzo ucieszyłem się z takiej propozycji, czułem się wyróżniony. PZPN wybrał jednak Jana Urbana i temat upadł. Ważne, że poprawiły się wyniki pierwszej reprezentacji, a trener Brzęczek dobrze radzi sobie z młodzieżówką. Każdy z nas dobrze skończył. Jestem dumny z bycia Polakiem, fajnie, że mogę reprezentować Polskę w Bundeslidze - powiedział Polanski.

Były piłkarz ma łatwiej o szansę. Jednak Polanski pokazuje, jak z takowej korzystać

Jeśli chodzi o Borussię, były pomocnik polskiej kadry nie ukrywa, że swoją szansę dostał z uwagi na to, że był kiedyś piłkarzem "Źrebaków". - Tu się wychowałem. Wiem, że w innym przypadku taka szansa by mi się nie trafiła. Trudno o angaż w Bundeslidze bez doświadczenia w seniorskiej piłce - stwierdził Polanski. Jednak z zadania na razie wywiązuje się doskonale. - Najtrudniej dotrzeć do głów zawodników w kryzysie i sprawić, by uwierzyli, że oni przecież mają umiejętności i potrafią dobrze grać w piłkę. Wiary zawsze dodaje pozytywny wynik i choćbyś mówił zawodnikom, jacy są dobrzy, porażka wszystko przekreśla. Stawialiśmy małe kroki, od odpraw, po treningi. Chłopaki super pracowali - ocenił polski trener.

Przed Borussią teraz kolejne wyzwanie w Pucharze Niemiec. We wtorek 2 grudnia o 18:00 zagrają u siebie o awans do ćwierćfinału z również grającym w Bundeslidze St. Pauli. Co się tyczy ligi, tam kolejny mecz w piątek 5 grudnia o 20:30 na wyjeździe z Mainz.

