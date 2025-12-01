Legia Warszawa straci wielki talent? Włosi już czyhają

Bieżący sezon to wręcz niekończące się pasmo cierpień dla kibiców Legii Warszawa. Klub od ponad miesiąca nie ma zatrudnionego na stałe szkoleniowca, w tabeli stołecznym bliżej do strefy spadkowej, niż do europejskich pucharów, a mimo wyrażanej otwarcie chęci przyjścia do zespołu ze strony Marka Papszuna, Legia nadal nie dogadała się w tej sprawie z Rakowem Częstochowa. Tymczasem teraz jeszcze do grona "grzechów" warszawskiego klubu może dołączyć kolejny. Tym razem związany z utratą dużego talentu.

Młodzieżowy reprezentant Polski odejdzie z Legii za darmo?

Pascal Mozie to 17-letni pomocnik o nigeryjskich korzeniach. W bieżącym sezonie jest ważną częścią rezerw Legii, które przewodzą w tabeli Grupy I trzeciej ligi. Rozegrał w nich ponad 1100 minut w szesnastu spotkaniach, strzelając dwa gole. Wystąpił też w trzech meczach młodzieżowej Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie Goncalo Feio dał mu szansę debiutu w Ekstraklasie w przedostatnim starciu sezonu z Cracovią (1:3). Mozie rozegrał wówczas 20 minut. Więcej na razie nie uzbierał i nie da się wykluczyć, że może już tego nie zrobić.

Jak poinformował Paweł Gołaszewski z "Tygodnika Piłka Nożna" Mozie ma z Legią kontrakt obowiązujący tylko do końca bieżącego sezonu. Warszawianie mają zatem miesiąc na przedłużenie z nim umowy, zanim od stycznia będzie on mógł zacząć rozmowy i dogadać się z nowym klubem. Oczywiście nawet w przypadku braku nowego kontraktu nie będzie on musiał zagwarantować sobie odejścia już zimą, ale konkurencja nie śpi.

Włosi już czyhają. Wypatrzyli go w młodzieżowej Lidze Mistrzów

Młodzieżowy reprezentant Polski przykuł uwagę Fiorentiny. Juniorzy włoskiego klubu mierzyli się w tym sezonie z Legią w młodzieżowej Lidze Mistrzów, a Mozie zagrał w obu spotkaniach, więc niewykluczone, że to właśnie wtedy trafił do notesów tamtejszych skautów. Jeśli Legia nie dogada się z Moziem, a zdaniem Gołaszewskiego próbuje to zrobić i już nawet wystąpiła z propozycją nowego kontraktu, Fiorentina będzie mogła zabrać go Legii za darmo. Latem 2023 roku w takich samych okolicznościach Warszawę opuścił Kacper Potulski, który raptem w miniony weekend zadebiutował w Bundeslidze na środku obrony Mainz.

