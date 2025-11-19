"Rozlosowano" grupy mundialu. Co z Polską? Sami zobaczcie

W marcu poznamy ostatnich uczestników piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w trzech państwach - USA, Kanadzie oraz Meksyku. W zmaganiach barażowych ujrzymy m.in. reprezentację Polski. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie G z dorobkiem 17 punktów. Trzy "oczka" więcej zgromadziła Holandia. W półfinale baraży trafimy na kogoś z grona takich ekip jak: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. W potencjalnym finale możemy zmierzyć się m.in. z Turcją, Włochami, Danią, czy też Ukrainą.

Anglia zmierzyłaby się z Haalandem i spółką? Tak przepowiada "The Sun"

Dość spore zdziwienie u kibiców wywołała grafika krążąca po sieci. Zawiera one zestawienie wszystkich grup na mistrzostwa świata. Symulację losowania przeprowadziła redakcja "The Sun".

Jako że "The Sun" jest brytyjskim dziennikiem, to oczywiście najwięcej mówi się o potencjalnej grupie Anglików. W "losowaniu" Anglia trafiła na Norwegię, Urugwaj i Ghanę. Podopieczni Thomasa Tuchela stanęliby zatem przed wielkim wyzwaniem.

A jak wygląda sytuacja w przypadku obrońców tytułu - Argentyńczyków? I tutaj dochodzimy do kontrowersyjnej sprawy. W grupie z Albicelestes znalazły się Szwajcaria, Algieria i... Ukraina.

Zabawa czy kpina? To pytanie samo się nasuwa

Kibice zastanawiali się, w jaki sposób "The Sun" wybrał brakujące drużyny do losowania mundialu. Anglicy poszli na łatwiznę i spośród europejskich ekip startujących w fazie play-off wybrali do zestawienia te z pierwszego koszyka w losowaniu baraży. Są to zatem Włochy, Turcja, Dania i wyżej wspomniana Ukraina.

Polska została tym samym pominięta. Gdyby podopieczni Jana Urbana awansowali na mundial, to sprawiliby radość nie tylko sobie i kibicom, ale także psikusa brytyjskim dziennikarzom. Jak widać, czasami takie pstryczki w nos są potrzebne.

Losowanie baraży mistrzostw świata odbędzie się w Zurychu. Początek 20 listopada o godz. 13:00. Kluczowe mecze odbędą się 26 oraz 31 marca.