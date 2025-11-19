Hajto wydał werdykt przed barażami. Zwrócił uwagę na jedno

Reprezentacja Polska zakończyła rywalizację w grupie G w eliminacjach mistrzostw świata na drugim miejscu, trzy punkty za Holandią. Tym samym zapewniła sobie miejsce w przyszłorocznych barażach. We wtorek zaskoczyła nas jednak negatywna informacja. Szkocja pokonała Danię 4:2 (po dwóch bramkach w doliczonym czasie gry), uzyskała tym samym bezpośredni awans na mundial i zepchnęła swoich rywali do spotkań barażowych.

Hajto mówi o barażach. Spora pewność

To nietypowa sytuacja, bo o ile Szkocja znalazłaby się w drugim koszyku barażów, "pod" Polską, tak Dania jest od nas wyżej notowana w rankingu FIFA i wyląduje w pierwszym koszyku - razem z Włochami, Turcją oraz Ukrainą. Co to oznacza? Polskę czeka znacznie większe wyzwanie, niż wcześniej zakładaliśmy. W pierwszym meczu barażów zmierzymy się z zespołem z trzeciego koszyka, a w drugim z potencjalnie Włochami Gennaro Gattuso czy coraz mocniejszą w ostatnich latach Turcją. Nawet w spotkaniu z Danią oraz Ukrainą Biało-Czerwoni nie będą uchodzić za faworytów.

Głos na temat barażów na antenie Polsatu Sport postanowił zabrać Tomasz Hajto. - Jest mi obojętne na kogo trafimy, bo w Warszawie na PGE Narodowym jesteśmy w stanie pokonać każdego. Martwię się o drugi mecz, bo słabiej wyglądamy w meczach wyjazdowych. Nie chciałbym grać na przykład w Turcji - powiedział wielokrotny reprezentant Polski.

Mecze europejskich baraży mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku odbędą się 26 i 31 marca. Losowanie par będzie miało miejsce w czwartek, 20 listopada, o godzinie 13:00.