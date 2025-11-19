Hajto nie miał litości. Tak podsumował reprezentanta Polski

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie G eliminacji do mistrzostw świata w strefie europejskiej. W ośmiu spotkaniach Biało-Czerwoni wywalczyli 17 punktów - wygrali pięć spotkań, zremisowali dwa i przegrali jedno. Ostatni mecz miał miejsce w poniedziałek, kiedy nasz zespół zmierzył się z Maltą na wyjeździe. Podopieczni Jana Urbana byli wyraźnym faworytem, a tymczasem musieli się sporo napocić, by pokonać 166. drużynę rankingu FIFA.

Hajto o Wiśniewskim. "To wygląda źle"

Ostatecznie Polacy triumfowali 3:2, lecz gdyby był remis lub Malta odniosłaby zwycięstwo, to nie można byłoby mówić o niesprawiedliwości. Już sam wynik doskonale oddaje to, że źle spisała się nasza defensywa. Fatalne zawody rozegrał Jakub Kiwior, który we wcześniejszych spotkaniach eliminacji praktycznie nie notował żadnych wpadek.

Niemiłym zaskoczeniem była również postawa Przemysława Wiśniewskiego. Piłkarz na co dzień występujący we włoskiej Spezii szybko złapał żółtą kartkę. Nie to jednak mogło najbardziej przykuwać uwagę. O jego największym problemie wprost powiedział Tomasz Hajto.

- Wystarczy wejść w mecz i chcieć się zmęczyć. Wiśniewskiego obnażyło to spotkanie pod tym kątem, jak słabo wyprowadza piłkę. Czyli to jest dobry zawodnik w meczu wyjazdowym, w którym masz się bronić 90 minut, ale jeśli musi coś zrobić kreatywnego, to wygląda to źle - powiedział Tomasz Hajto w programie "Polsat Futbol Cast".

Ta statystyka Wiśniewskiemu chluby nie przynosi

Hajto, nawiązując do obrony przez cały mecz, miał na myśli pierwsze spotkanie z Holandią, kiedy Wiśniewski notował debiut w reprezentacji Polski. Wówczas spisał się kapitalnie i nikt nie miał do niego zastrzeżeń.

Jest jednak takie słynne powiedzenie "im dalej w las, tym gorzej". Na ten moment możemy tak powiedzieć o występach Wiśniewskiego w narodowych barwach. Warto również zaznaczyć, że w pięciu spotkaniach w polskiej kadrze uzbierał już trzy żółte kartki. To właśnie przez kartki nie mógł pojawić się na boisku w rewanżu z Holandią.