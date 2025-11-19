0:31! Oto najgorsza drużyna w Europie. Czegoś takiego nie było od 12 lat

Eliminacje do mistrzostw świata w strefie UEFA dobiegły końca. Do rozegrania zostały już tylko baraże, które odbędą się w marcu przyszłego roku. W gronie drużyn wciąż mających szansę na awans jest Polska. Wiele zespołów mundial w USA, Kanadzie i Meksyku obejrzy w telewizji. Wśród nich jest drużyna, która w tym roku została "najgorszym" zespołem w Europie. Mowa o Liechtensteinie.

"Liechtenstein zakończył el. MŚ 2026 bez strzelonego gola. To siódmy taki przypadek w historii, odkąd powstała UEFA (1954)" - wyliczył na portalu X Cezary Kawecki. W całych dziejach kwalifikacji do MŚ w strefie europejskiej gorszym bilansem bramkowym, przy braku jakiegokolwiek gola po stronie zysków, eliminacje skończyło San Marino. W el. do MŚ przegrało wszystkie mecze, kończąc kwalifikacje z bilansem bramkowym 0:42.

Aż tak fatalny bilans Liechtenstein zawdzięczy wynikowi z ostatniego spotkania i porażce 0:7 z Belgami. Warto dodać, że więcej goli od Liechtensteinu straciło co prawda San Marino (39), ale przynajmniej dwa razy znajdowało drogę do siatki rywali, dwukrotnie ulegając Rumunii 1:5.

Co ciekawe w 2024 roku doszło do bezpośrednich meczów San Marino i Liechtensteinu. Piłkarze z Półwyspu Apenińskiego wygrali oba te spotkania. U siebie zwyciężyli 1:0, a na wyjeździe 3:1.

Liechtenstein to 206. drużyna rankingu FIFA. Przed nią plasują się takie potęgi jak Guam (201.), Somalia (202.), Bahamy (203.), Seszele (204.) oraz Turks i Caios (205.). Niżej sklasyfikowane zostały jedynie: Wyspy Dziewicze (207.), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (208.), Anguilla (209.) i San Marino (210.).

Komplet wyników Liechtensteinu w eliminacjach do MŚ: