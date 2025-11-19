Wojciech Kowalczyk wskazał najbardziej niedocenianego polskiego piłkarza

Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Michał Żewłakow, Grzegorz Lato, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński oraz Kamil Grosicki - ci polscy piłkarze zagrali w koszulce z orzełkiem na piersi co najmniej 100 razy. Jako ostatni do tego grona dołączył Grosicki, który setny mecz zaliczył w wyjazdowym - wygranym 3:2 - pojedynku z Maltą w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.
Czy wśród wyżej wymienionych zawodników są piłkarze niedocenieni? Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski (39 spotkań, 11 goli), nie ma w tej sprawie wątpliwości.
- Niedoceniany obecnie? Nie ma takiego - powiedział Wojciech Kowalczyk w krótkiej rozmowie z portalem Weszło. A kiedyś? - dopytywał dziennikarz. - Wiesz, kiedyś w różnych plebiscytach nie wygrywał Grzegorz Lato, który najwięcej zrobił z Polską. Jest to też nasz jedyny król strzelców mistrzostw świata - dodał Kowalczyk.
Kowalczyk wskazał Zbigniewa Bońka jako swojego ulubionego polskiego piłkarza wszech czasów, a z obecnie grających wybrał Roberta Lewandowskiego. Dodał też, że przecenianych piłkarzy było więcej niż dobrze wyszkolonych.
Polska jest zaledwie dwa mecze od awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni muszą rywalizować w barażach. Swojego półfinałowego rywala poznają w czwartek. Będzie nim ktoś z grona: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo.
Losowanie odbędzie się w czwartek o godz. 13 w siedzibie FIFA w Zurychu. Mecze barażowe o awans na mundial zaplanowano na koniec marca 2026 roku.
