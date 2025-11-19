Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Michał Żewłakow, Grzegorz Lato, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński oraz Kamil Grosicki - ci polscy piłkarze zagrali w koszulce z orzełkiem na piersi co najmniej 100 razy. Jako ostatni do tego grona dołączył Grosicki, który setny mecz zaliczył w wyjazdowym - wygranym 3:2 - pojedynku z Maltą w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Wojciech Kowalczyk wskazał najbardziej niedocenianego polskiego piłkarza

Czy wśród wyżej wymienionych zawodników są piłkarze niedocenieni? Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski (39 spotkań, 11 goli), nie ma w tej sprawie wątpliwości.

- Niedoceniany obecnie? Nie ma takiego - powiedział Wojciech Kowalczyk w krótkiej rozmowie z portalem Weszło. A kiedyś? - dopytywał dziennikarz. - Wiesz, kiedyś w różnych plebiscytach nie wygrywał Grzegorz Lato, który najwięcej zrobił z Polską. Jest to też nasz jedyny król strzelców mistrzostw świata - dodał Kowalczyk.

Kowalczyk wskazał Zbigniewa Bońka jako swojego ulubionego polskiego piłkarza wszech czasów, a z obecnie grających wybrał Roberta Lewandowskiego. Dodał też, że przecenianych piłkarzy było więcej niż dobrze wyszkolonych.

Polska jest zaledwie dwa mecze od awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni muszą rywalizować w barażach. Swojego półfinałowego rywala poznają w czwartek. Będzie nim ktoś z grona: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo.

Losowanie odbędzie się w czwartek o godz. 13 w siedzibie FIFA w Zurychu. Mecze barażowe o awans na mundial zaplanowano na koniec marca 2026 roku.

Losowanie odbędzie się w czwartek o godz. 13 w siedzibie FIFA w Zurychu. Mecze barażowe o awans na mundial zaplanowano na koniec marca 2026 roku.