Kapitalne wieści ws. Zielińskiego przed hitem Serie A! Włosi ogłaszają

Piotr Zieliński ma za sobą znakomite dni. Nie dość, że bardzo dobrze spisał się w piątkowym meczu z Holendrami, to zanotował asystę i strzelił decydującego gola w poniedziałkowym spotkaniu z Maltą. "Wymieniając niespodziewanych bohaterów, których dał kadrze Jan Urban, nie przegapmy zasług tego najbardziej oczywistego. Piotr Zieliński wreszcie występuje w roli głównej - strzela zwycięskie gole, asystuje i dyryguje" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Włosi piszą o Zielińskim przed derbami. Chivu chce go wykorzystać w derbach

Inter już w najbliższą niedzielę zmierzy się w derbowym spotkaniu ligowym z Milanem. Dziennik "La Gazzetta dello Sport" uważa, że Zieliński jest praktycznie pewniakiem do gry. Christian Chivu przekonał się do niego w ostatnich tygodniach i chciałby wykorzystać jego "doświadczenie". "Zieliński ma wyjść w pierwszym składzie na derby. Doświadczenie i bramki": Polak myśli o AC Milan" - czytamy. Problem polega jednak na tym, że pomocnik ma być zmęczony. "Dziś zostanie poddany ocenie" - dodano.

Rzekomo rumuński szkoleniowiec ma już przygotowany skład, w którym Polak zająłby miejsce na pozycji półlewego środkowego pomocnika. Dziennikarze piszą, że wskutek fatalnej murawy na Malcie ma on być obolały i narzekać na bóle łydki oraz pleców. 31-latek pojawi się we środę w centrum treningowym Interu Appiano Gentile, gdzie przejdzie badania przed wznowieniem treningów. Na razie nie ma powodów do niepokoju, natomiast wszystko będzie zależało od jego samopoczucia.

Dodano, że jeśli będzie odczuwał dyskomfort, to zostanie opracowany "program rekonwalescencji". "Derby są za cztery dni, co wydaje się wystarczającym czasem, by pokonać ból" - przekazano, uzupełniając, że prawdopodobnie w czwartek zostanie podjęta decyzja co do hierarchii. Gdyby okazało się, że Zieliński nie może zagrać, duże szanse na występ w podstawowym składzie miałby Petar Sucić.

Inter po 11. kolejkach Serie A zajmuje pozycję lidera tabeli, mając w dorobku 24 punkty. Tyle samo ma jednak druga AS Roma. Trzecią lokatę okupuje właśnie AC Milan, który zdobył 22 pkt. Kolejne miejsca zajmują SSC Napoli (22 pkt), Bologna FC (22 pkt) oraz Juventus (19 pkt).