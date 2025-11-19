Ekspertka od mowy ciała zobaczyła, co Cristiano Ronaldo zrobił u Trumpa

Cristiano Ronaldo w rozmowie z Piersem Morganem wyraził chęć spotkania z Donaldem Trumpem. I właśnie do niego doszło. Portugalczyk miał także okazję porozmawiać z czołowymi amerykańskimi biznesmenami - z Elonem Muskiem na czele. Barron, syn najważniejszego polityka w USA, jest wielkim fanem 40-letniego piłkarza. Prezydent Stanów Zjednoczonych żartobliwie wypowiedział się na ten temat.

Tak zachował się Ronaldo. "Skromny, stonowany"

- Mój syn jest wielkim fanem Cristiano Ronaldo. Teraz, gdy on tu jest, myślę, że mój syn trochę bardziej szanuje swojego ojca po tym, jak ich sobie przedstawiłem - mówił Trump.

Inbaal Honigman, ekspertka od mowy ciała, przeanalizowała występ Ronaldo w Białym Domu, gdy był gościem Trumpa. - Cristiano wygląda na stonowanego, niemal skromnego - powiedziała cytowana przez serwis sportbible.com.

- Jego głowa jest lekko pochylona do przodu, a ramiona zakrywają tułów w geście ochronnym. Wygląda na to, że jego dłonie są splecione, jakby starał się trzymać z dala od ważnych procesów politycznych toczących się wokół niego - dodała.

Przeanalizowano nawet selfie. "Chciał sprawiać wrażenie szczęśliwego"

Selfie z Cristiano Ronaldo opublikował David Sacks. Nawet tę fotografię Honigman była w stanie przeanalizować. Widać tam mocno roześmianego Muska, a jak wygląda sytuacja u Portugalczyka?

- Pokazuje zęby, prawdopodobnie po to, by sprawiać wrażenie szczęśliwego, a może nawet wdzięcznego za to, że znajduje się w takiej pozycji, ale większość sygnałów mowy ciała i mimiki kojarzonej z uśmiechem jest u niego nieobecna. Kąciki jego ust nie są uniesione w sposób sugerujący radość. Jego policzki nie są zaokrąglone, a oczy nie są zaciśnięte w sposób sugerujący, że uśmiecha się pełną twarzą - skwitowała ekspertka.

Od czerwca Cristiano Ronaldo ma zamiar uczestniczyć w mistrzostwach świata, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Dla legendy futbolu będzie to szósty i najprawdopodobniej ostatni mundial.