Nowe wieści ws. trenera Legii! Media: "Jest już dogadany"

Jeszcze w poprzednim sezonie Legię Warszawa prowadził Goncalo Feio. Klub pożegnał się jednak z nim w połowie maja, w dużej mierze ze względu na niezadowalające wyniki w Ekstraklasie. Na stanowisku zastąpił go Edward Iordanescu, który miał obiecujący początek (zdobyty Superpuchar Polski), ale również nie radził sobie w ligowych rozgrywkach. Ze stolicy odszedł 31 października i od tamtego czasu obowiązki głównego trenera zespołu tymczasowo pełni Inaki Astiz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

Legia dalej szuka trenera. Znana postać opcją rezerwową

Obecnie wydaje się, że Hiszpan poprowadzi Legię przynajmniej w najbliższej kolejce Ekstraklasy, a może nawet kilku kolejnych. Klub Dariusza Mioduskiego ma bowiem spore problemy ze znalezieniem nowego trenera. Jeszcze niedawno wiele mówiło się o Aleksandrze Vukoviciu, który z Wojskowymi był związany w kilku różnych rolach, ale obecnie nie zapowiada się, żeby miał wrócić do Legii. Nowe informacje w sprawie działań wielokrotnego mistrza Polski podał Tomasz Włodarczyk.

ZOBACZ TEŻ: Tak Legia zniszczyła święto kibicom. Jest komunikat. "Totalny brak wyczucia"

"W ostatnich dniach klub miał skonkretyzować rozmowy i w Legii można było usłyszeć, że 'ktoś jest już dogadany, ale jeszcze na COŚ czekamy'. Dlatego w tym tygodniu nie było białego dymu. Czy chodzi o rozwiązanie kontraktu wybrańca lub zamknięcie przez niego innych spraw?" - czytamy na portalu "Meczyków".

Według Włodarczyka klub nie jest jeszcze w stu procentach dogadany z głównym kandydatem do trenera, stąd ma w głowie opcje rezerwowe. Taką ma być przede wszystkim Nenad Bjelica, a więc szkoleniowiec doskonale znany w Polsce. W przeszłości prowadził Lech Poznań, a miał też okazję pracować w Unionie Berlin, Dinamo Zagrzeb czy Trabzonsporze.

"To też może oznaczać, że Legii bardzo ciężko idzie stuprocentowe dogadanie kogoś innego i pion sportowy bierze pod uwagę, że obecny główny temat może zakończyć się niepowodzeniem. Dlatego ma przygotowane plany awaryjne" - podsumowano.

W 16. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa podejmie Lechię Gdańsk. Początek meczu w sobotę, 22 listopada, o godzinie 20:15.