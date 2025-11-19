Powrót na stronę główną
Tak Włosi podsumowali występ Polaków w el. MŚ. "Nie dajcie się zwieść"
Już w marcu Polska skorzysta z ostatniej szansy na wywalczenie biletu na MŚ 2026 - zagra w barażach. Z kim się zmierzy? Już wkrótce rywale zostaną wyłonieni. Czy będą to Włosi? Istnieje taka szansa, ale dopiero w finale. Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego nie zamierzali czekać i już przeanalizowali Biało-Czerwonych jako potencjalnych rywali. Ocenili, jakie to były eliminacje w wykonaniu kadry Jana Urbana i wskazali na największe zagrożenie.
- Nam chyba zawsze się przydaje [zimny prysznic]. Zawsze po tych pierwszych meczach - jak jest za dobrze - to te drugie mecze męczymy się, więc z czegoś to wynika. A tak to przed tymi barażami usiądziemy na ziemi. Punkty zrobione, mam nadzieję, że przy losowaniu szczęście się do nas uśmiechnie i dwa mecze zagramy u siebie - mówił Robert Lewandowski po dość rozczarowującym meczu z Maltą. Mimo fatalnego stylu gry Biało-Czerwonym udało się odnieść zwycięstwo (3:2). Podczas listopadowego zgrupowania zremisowali też 1:1 z Holandią i ostatecznie awansowali do baraży. Te odbędą się już w marcu. Nie muszą być jednak dla nich łatwe. W finale mogą trafić bowiem na potęgę. Teraz media z tego kraju postanowiły bliżej przyjrzeć się reprezentacji Polski. Oto co o niej piszą.

Włosi ocenili eliminacje w wykonaniu Polaków. "Zrobili to, czego od nich oczekiwano"

Na analizę naszej kadry pokusiła się "La Gazzetta dello Sport". Zresztą zrobiła to w przypadku każdego potencjalnego przeciwnika Włochów. Co dziennikarze mieli do powiedzenia? Przybliżyli nieco sylwetkę naszego selekcjonera, ale też wspomnieli o liderze kadry, sugerując, że to na niego Włosi muszą uważać w przypadku ewentualnego spotkania. "Gwiazda Robert Lewandowski. Nie daj się zwieść jego wiekowi. Trafił już siedmiokrotnie w tym sezonie, a rozegrał 12 spotkań dla Barcelony. Mówimy o napastniku, który zamykał kampanie z co najmniej 40 bramkami w ośmiu różnych sezonach" - podkreśliła redakcja, wskazując na niego, jako na największe zagrożenie. 

A co ogólnie dziennikarze mieli do powiedzenia o naszej kadrze? Jak ocenili jej przygodę w eliminacjach? "Biało-Czerwoni zrobili to, czego od nich oczekiwano: zagwarantowali sobie drugą lokatę w grupie, właściwie bez zagrożenia" - zaczęli. "Finlandia, Malta, a także Litwa nie były wielkim zagrożeniem, a Holandia, która praktycznie przeszła przez te eliminacje nienaruszona, przewyższała Polskę poziomem. Kadra Jana Urbana uległa tylko raz. Zdobyła 17 punktów w ośmiu spotkaniach" - puentowali. 

Ostatnia szansa na mundial przed Polakami

Czy faktycznie trafimy na Włochów w finale baraży? Czy Polska awansuje na ten etap rywalizacji? To jak na razie pozostaje niewiadomą. Jedno jest pewne. Niezależnie od przeciwnika Polska musi być maksymalnie skupiona i nie może pozwolić sobie na takie błędy, jak np. w meczu z Maltą. Spadła wówczas na kadrę spora krytyka i kibice zaczęli obawiać się o jej formę w marcu. To wtedy odbędą się półfinały i finały baraży. Losowanie par barażowych odbędzie się z kolei już w najbliższy czwartek o godzinie 13:00. 

