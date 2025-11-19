Lewandowski i Pajor wśród najlepszych na świecie! Trzy nominacje

Męska i kobieca drużyna FC Barcelony zdobyły w zeszłym sezonie krajowe potrójne korony, z czego w przypadku męskiego zespołu to pierwszy taki tryplet w historii. Robert Lewandowski i Ewa Pajor byli najskuteczniejszymi graczami w swoich drużynach - on został wicekrólem strzelców La Ligi, a ona królową strzelczyń Ligi F. Do tego niewiele brakowało do sukcesu w Lidze Mistrzów - męska ekipa "Blaugrany" dotarła do półfinału, a kobieca zagra w finale.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski aż złapał się za głowę! Ból był niemiłosierny

Lewandowski i Pajor z kolejnymi nominacjami

Lewandowski i Pajor walnie przyczynili się do sukcesów FC Barcelony w tym roku. Stąd nominacje do Złotej Piłki czy nagród FIFA The Best. Pajor dostała też nagrodę im. Gerda Muellera dla najlepszej napastniczki sezonu podczas gali ZP.

Duet polskich napastników został nominowany łącznie w trzech kategoriach w plebiscycie Globe Soccer Awards. Trafili do naprawdę wyjątkowego grona.

Lewandowski otrzymał nominacje do nagrody dla najlepszego piłkarza oraz najlepszego napastnika. Do tej pierwszej nagrody nominowano łącznie 25 zawodników, w tym czterech z FC Barcelony - Lewandowskiego, Pedriego, Raphinhę i Lamine'a Yamala. Wśród nominowanych są jeszcze gwiazdy:

PSG (Ousmane Dembele, Vitinha, Desire Doue, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Chwicza Kwaracchelia, Fabian Ruiz)

Bayernu Monachium (Harry Kane, Michael Olise),

Arsenalu (Viktor Gyokeres, Declan Rice),

Liverpoolu (Alexander Isak, Mohamed Salah, Florian Wirtz),

Realu Madryt (Kylian Mbappe, Vinicius Junior),

Manchesteru City (Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma),

Interu Mediolan (Lautaro Martinez)

Chelsea (Cole Palmer),

Napoli (Scott McTominay).

W drugiej kategorii konkurencja jest mniejsza, bowiem nominowano 16 graczy. Wśród nich oprócz tercetu ofensywnego Barcelony, z Lewandowskim na czele, znajdziemy też m.in. Kane'a, Mbappe, Martineza, Haalanda, Dembele, Juliana Alvareza, Vinicusa, Serhou Guirassy'ego i Gyokeresa.

Pajor także trafiła na listę 25 nominowanych zawodniczek do nagrody dla piłkarki roku. W sumie aż sześć piłkarek "Dumy Katalonii" dostało nominację. Oprócz Pajor są to Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen i Patri Guijarro.

Zobacz też: Lewandowski pójdzie do sądu z freak fighterem? Granice przekroczone

W jury Globe Soccer zasiadły legendy futbolu i ważne postaci z jego świata, m.in. Francesco Totti, Marcello Lippi, Ian Rush, Gennaro Gattuso, Antonio Conte, Iker Casillas, Eric Abidal, Emilio Butragueno, Felix Brych, Nicola Rizzoli, Fabio Capello i Luis Figo.

Gala Globe Soccer Awards odbędzie się 28 grudnia w Dubaju.