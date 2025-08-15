Jest reakcja UEFA po meczu Maccabi - Raków. Mogą ukarać polski klub!

Raków Częstochowa odrobił straty z Maccabi Hajfa i awansował do czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna wygrali w rewanżu 2:0, co dało im triumf 2:1 w dwumeczu i pozwoliło pozostać w grze o europejskie puchary. Niestety, podczas tego meczu doszło prowokacji ze strony izraelskich kibiców.

Rakowowi grożą kary po meczu z Maccabi Hajfa

Na stadionie pojawił się transparent, który oskarżał Polaków o Holocaust. Kibice z Izraela pokazali baner z napisem: "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - tłum.]. Wokół tego wybuchł ogromny skandal, na które zareagowały najważniejsze osoby w państwie, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem sportu Jakubem Rutnickim. Teraz w sprawę postanowiła włączyć się UEFA.

Paweł Mogielnicki - dziennikarz serwisu 90minut.pl - podał, że "UEFA właśnie poinformowała o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie zajść w Debreczynie" - czytamy. Jak się okazuje, kary mogą dotyczyć nie tylko Maccabi Hajfa, ale także Rakowa Częstochowa.

"W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA" - napisano w komunikacie UEFA.

Maccabi Haifa FC może być ukarane za: niewłaściwe zachowanie zespołu (Art. 15 ust. 4 DR), przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).

Z kolei Raków Częstochowa może czekać kara za: odpalanie fajerwerków (Art. 16 ust. 2 lit. c DR), przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).

"Organy dyscyplinarne UEFA podejmą decyzję w tej sprawie w odpowiednim terminie" - podkreślono w komunikacie.

Osoby sympatyzujące z Maccabi Hajfą nie tylko uderzyli w Polskę. Inny transparent uderzał w UEFĘ. Jak relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl: "UEFA - Fair play kończy się tak, gdzie zaczynają wielkie pieniądze" - brzmiał napis, co relacjonował Jarosław Kłak. Nagrał także, co działo się na trybunach, gdy kibice Maccabi pokazywali w jego kierunku środkowy palec.

Transparent UEFA podczas Superpucharu Europy

Przypomnijmy, że tuż przed meczem o Superpuchar Europy między PSG i Tottenhamem pojawił się ogromny transparent z napisem "Przestańcie zabijać dzieci – przestańcie zabijać cywilów". "Wiadomość z meczu o Superpuchar UEFA w Udine jest głośna i wyraźna. Baner. Wezwanie" - napisał profil UEFY w serwisie X.

Ponadto na ceremonii wręczenia nagród wraz z prezesem UEFA - Aleksandrem Ceferinem nagradzały piłkarzy dzieci uchodźców m.in. z Palestyny, która jest w stanie wojny z Izraelem. "UEFA zaprosiła do udziału w ceremonii otwarcia dzieci z obszarów objętych konfliktami w Afganistanie, Iraku, Nigerii, Palestynie i na Ukrainie, nie wymieniając konkretnej wojny na swoim banerze" - informował "The Telegraph".