Oto co Izraelczycy napisali o Polakach. Skandaliczny transparent

Mimo działań wojennych Izraela w Stefie Gazy, kluby z tego państwa nie zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek pod egidą UEFA. Swoje domowe mecze rozgrywają jedynie na neutralnym terenie. W przypadku Maccabi Hajfa padło na Węgry, a konkretnie - Debreczyn.

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków

To właśnie na Nagyerdei Stadion o swój dalszy byt w Lidze Konferencji walczył Raków Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna w pierwszym meczu u siebie przegrali 0:1, ale w rewanżu zdołali udowodnić swoją wyższość nad rywalem. Wygrali 2:0, zapewniając sobie awans do czwartej rundy eliminacji.

Wydaje się jednak, że w najbliższych godzinach i dniach mało będzie mówić się o wydarzeniach boiskowych, a więcej o skandalu, jaki miał miejsce na trybunach. W pewnym momencie drugiej połowy kibice Maccabi Hajfa zaczęli wywieszać obrzydliwe transparenty. Na jednym z nich pojawił się napis "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - tłum.] skierowany do Polaków.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Macabi Haifa oskarżający Polaków o Holocaust!!! CO TO MA ZNACZYĆ?? Żądam interwencji i kary" - napisał na portalu X dziennikarz Łukasz Ciona, obecny na stadionie w Debreczynie. "Spiker Maccabi wyzywa nas od nazistów, to są jacyś chorzy ludzie" - relacjonował.

Z kolei kolejny transparent uderzał w UEFA. "UEFA - Fair play kończy się tak, gdzie zaczynają wielkie pieniądze" - brzmiał napis, co relacjonował Jarosław Kłak. Nagrał także, co działo się na trybunach, gdy kibice Maccabi pokazywali w jego kierunku środkowy palec.

Zobaczymy, jakie decyzje po tych skandalicznych obrazkach podejmie UEFA. Najważniejsze, że na boisku Raków okazał się lepszy, dzięki czemu zagra o fazę ligową Ligi Konferencji. Jego rywalem będzie bułgarski klub Arda Kyrdżali.