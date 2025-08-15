Kulesza się nie certoli ws. skandalu z Izraelczykami. "Odważna decyzja"

Raków Częstochowa mimo porażki 0:1 u siebie z Maccabi Hajfa, w rewanżu potrafił odrobić straty i wygrać 2:0. Zdecydowanie więcej niż o meczu mówiło się o skandalicznym zachowaniu kibiców z Izraela. Wywiesili oni bowiem transparent z napisem: "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - tłum.]. Jeden z mężczyzn znieważył też polską flagę. Trzymał dmuchaną lalkę, owinął ją właśnie polską flagą, a potem zaczął wykonywać obsceniczne gesty. W czwartek przed północą do sprawy na portalu X odniósł się Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej . "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - napisał Kulesza.

Cezary Kulesza: Potrzebna jest zdecydowana reakcja

Cezary Kulesza na temat skandalu na Węgrzech wypowiedział się też w mediach. Znów zapowiedział, że będzie szybka interwencja u władz UEFA. Liczy on na natychmiastową reakcję.

- W trybie pilnym wystąpimy do UEFA o wyciągnięcie konsekwencji, bo nie godzimy się na opluwanie naszego kraju i fałszowanie historii. Uważam, że całe nasze środowisko powinno w tej sprawie mówić jednym głosem. Liczę, że UEFA na poważnie zajmie się tą sprawą i wyciągnie konsekwencje wobec ludzi odpowiedzialnych za tę haniebną prowokację. Tym razem potrzebna jest zdecydowana reakcja, by w przyszłości nie powtarzały się takie incydenty - powiedział Kulesza w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Liczy on, że Komitet Wykonawczy UEFA podejmie odważną decyzję.

- Komitet Wykonawczy powinien się tym zająć i podjąć odważną decyzję. Jakie mogą być konsekwencje? Trudno mi za UEFA odpowiadać, ale wierzę, że sprawa będzie potraktowana poważnie. Chyba nie przypominam sobie tak haniebnego politycznego incydentu. Nie pamiętam, żeby izraelscy kibice wcześniej coś takiego zrobili - dodał Kulesza.

Raków Częstochowa teraz będzie walczyć w decydującej rundzie kwalifikacji o fazę ligową Ligi Konferencji. Jego rywalem będzie bułgarski klub Arda Kyrdżali.

Drużyna Marka Paszuna w niedzielę (godz. 20.15) w PKO BP Ekstraklasie zagra na wyjeździe z beniaminkiem rozgrywek - Bruk-Bet Termalica Nieciecza.