Grbić stracił dla niej głowę. Nie powstrzymasz miłości

12 stycznia 2022 roku - właśnie wtedy Nikola Grbić, były znakomity rozgrywający, wielokrotny reprezentant Serbii, został trenerem reprezentacji Polski siatkarzy. Od tamtej pory Grbić święci wielkie triumfy trenerskie. Z kadrą Polski wywalczył już bowiem wicemistrzostwo świata (2022), mistrzostwo Europy (2023) i aż cztery razy zdobywał medale Ligi Narodów, w tym dwa złote.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Kim jest żona Nikoli Grbicia?

Nikoli Grbiciowi wiedzie się nie tylko w roli trenera, ale również w życiu prywatnym. Od 15 lipca 2006 roku jest w związku małżeńskim ze Stanislavą. Pobrali się na malowniczym wybrzeżu w Toskanii. W tym roku obchodzili zatem już 19 rocznicę ślubu. Mają dwóch synów: 18-letniego Matiję i trzy lata młodszego Milosa.

Żona Grbicia poświęciła się macierzyństwu. - Nie jest łatwo praktycznie w samotności wychowywać dwójkę dzieci, ale gdy skończę karierę, wszystko wynagrodzę żonie i synom. Znalazłem u jej boku prawdziwy spokój, a jej rola w naszym życiu była i jest ogromna. To wyjątkowa kobieta. Staram się pomagać w domowych obowiązkach, ale największy ciężar spada na nią - mówił Grbić w 2010 roku, kiedy urodził mu się drugi syn.

Podkreślał on też, że małżeństwo jest bardzo zgodne w kontekście wychowania synów.

- Stasa i ja zgadzamy się co do tego, jak wypracować takie samo podejście do dzieci. Są rzeczy, których nie można przekraczać i które są niedozwolone, ale są też takie, które trzeba omówić. Zawsze jesteśmy zgodni, a kiedy tak jest, wszystko inne jest proste. Nie powiedziałbym, że jestem surowym ojcem, ale potrafię realizować swoją wolę i decyzje bez krzyku. Muszę przyznać, że kiedy dorastałem, tak nie było, ale potem były inne czasy - mówił Grbić kilka lat temu dla "Story".

Zobacz także: Ależ pogrom w meczu Polek w 1/8 finału MŚ! 25:13 na koniec

Dla małżeństwa Grbiciów olbrzymie znaczenie ma czas spędzony z dziećmi.

"Zakochani poznali się w 2003 roku na przyjęciu u wspólnych znajomych w malowniczych Włoszech. Siatkarz od razu zwrócił uwagę na Stanislavę. Niemal natychmiast coś między nimi zaiskrzyło. Z czasem okazało się, że wiele ich łączy, świetnie się dogadują, mają podobne spojrzenie na świat. Małżonkowie prowadzą życie z dala od medialnego szumu i błysku fleszy. Najważniejszy jest dla nich czas spędzony z synami. Nikola Grbić zaszczepił w dzieciach pasję do siatkówki. Nic dziwnego, że tak jak ojciec pokochali ten sport. Czy zwiążą się z nim w przyszłości? Kto wie - pisała Viva.pl na początku sierpnia tego roku.

Kontrakt Grbicia z kadrą Polski obowiązuje do zakończenia Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku.