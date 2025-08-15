Boniek nawet się nie zawahał. Tak podsumował skandal na meczu Rakowa

"Mordercy od 1939" - taki transparent wywiesiła grupa izraelskich kibiców na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa (w Debreczynie) w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji (co zapewne było odpowiedzią na transparent "Izrael morduje, a świat milczy" sprzed tygodnia). Czwartkowe zdarzenie wywołało potężną burzę w Polsce - głos zabrali najważniejsi przedstawiciele polskich władz, a do dyskusji włączył się również Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Zbigniew Boniek reaguje na transparent wywieszony na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa

Były prezes PZPN wykorzystał do tego media społecznościowe. "Na X robię co i jak mi się podoba. Nie bawię się w populizm ani w tanie oklaski" - tak zaczął swój wpis. Po czym użył mocniejszych słów. "A już zupełnie nie interesuje mnie żydowska grupa 10-20 debili" - dodał.

Następnie Boniek zwrócił uwagę, że są organy zajmujące się takimi zdarzeniami i to one mogą zareagować. "Na meczu byli ludzie odpowiedzialni za organizacje i porządek. Zobaczymy czy będą jakieś konsekwencje" - wyjaśnił. Po czym odniósł się do chóralnej krytyki Izraelczyków. "Zabawa, kto głośniej krzyczy, że jest większym patriotą, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością" - zakończył.

Sprawdź też: Sceny. Izraelczycy piszą o ataku. "Pijani chuligani z Rakowa"

Transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa wywołał reakcję polskich władz

Wydaje się, że na "krzykach" się nie zakończy. Minister sportu Jakub Rutnicki wysłał w tej sprawie specjalne pismo do prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał z Ambasadorem Izraela w Polsce, a Ambasador Polski w Izraelu ma o tym rozmawiać z tamtejszymi władzami. Na rozwój sytuacji trzeba będzie poczekać.

Ewentualne sankcje nałożone na Maccabi Hajfa nie będą dotyczyły bieżącej edycji europejskich pucharów. Po porażce 0:2 w rewanżu z Rakowem Częstochowa izraelski klub odpadł z Ligi Konferencji (choć pierwsze spotkanie wygrał 1:0).