Cały świat zobaczył, co zrobiła UEFA w meczu o Superpuchar. O tym będzie głośno

Wokół UEFY niedawno pojawiło się sporo kontrowersji. Federacja oddała hołd po śmierci Suleimana al-Obeida, znanego jako "palestyński Pele". W komunikacie pominięto fakt, że zginął, gdy "izraelskie siły zbrojne otworzyły ogień do cywilów oczekujących na pomoc humanitarną, jak podał Palestyński Związek Piłki Nożnej" - pisze "The Telegraph". Burzę wywołał Mohamed Salah, który zareagował: "Czy możecie nam powiedzieć, jak zginął, gdzie i dlaczego?" - mogliśmy przeczytać.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Mocny przekaz UEFY tuż przed meczem o Superpuchar. "Przestańcie"

Teraz UEFA postanowiła jakoś zareagować. Tuż przed meczem o Superpuchar Europy pomiędzy PSG a Tottenhamem pojawił się ogromny transparent z napisem "Przestańcie zabijać dzieci – przestańcie zabijać cywilów". Był on umieszczony przed piłkarzami, którzy walczyli o trofeum na stadionie Udinese.

"Wiadomość z meczu o Superpuchar UEFA w Udine jest głośna i wyraźna. Baner. Wezwanie" - napisał profil UEFY w serwisie X.

"The Telegraph" informuje, że wraz z prezesem UEFA Aleksandrem Ceferinem w ceremonii wręczenia medali weźmie udział m.in. 12-letnia dziewczynka Tala. "UEFA opisała ją jako 'młodą Palestynkę o słabym zdrowiu, która została przeniesiona do Mediolanu, aby otrzymać odpowiednią opiekę medyczną, ponieważ po rozpoczęciu wojny w Gazie brakowało odpowiedniego sprzętu'. Drugim dzieckiem biorącym udział w ceremonii był Mohamed, dziewięciolatek, który stracił rodziców w wyniku nalotu na Gazę" - pisze dziennik.

"UEFA zaprosiła do udziału w ceremonii otwarcia dzieci z obszarów objętych konfliktami w Afganistanie, Iraku, Nigerii, Palestynie i na Ukrainie, nie wymieniając konkretnej wojny na swoim banerze" - poinformowano.

Zobacz też: O 21:27 nadeszły wieści ws. ter Stegena. Barcelona już wie

Warto również przypomnieć, że UEFA zabrania propagowania treści politycznych na stadionach.