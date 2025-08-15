Minister sportu reaguje na skandal. Od razu zwrócił się do UEFA

Skandaliczne transparenty pojawiły się na trybunach podczas meczu Ligi Konferencji: Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa rozegranego na Węgrzech (w Debreczynie). Kibice z Izraela wywiesili baner z napisem "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - tłum.] skierowany do Polaków. To jednak nie koniec skandalicznych wybryków kibiców Maccabi Hajfa. Okazało się, że jeden z nich imitował stosunek seksualny z manekinem ubranym w polską flagę. Skandal na Węgrzech skomentowali błyskawicznie w mediach społecznościowych m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki oraz były premier - Mateusz Morawiecki.

Rutnicki wysłał pismo do Ceferina. Ministerstwo Spraw Zagranicznych też reaguje

Teraz ważne wiadomości w mediach społecznościowych przekazał Jakub Rutnicki, Minister Sportu i Turystyki Polski. Poinformował, że właśnie zostało wysłane pismo do Aleksandera Ceferina, prezydenta UEFA.

"Nie ma naszej zgody na zakłamywanie historii i hańbienie polskich barw narodowych. Skandaliczne zachowanie kibiców izraelskiego klubu musi być natychmiast napiętnowane i potępione - dlatego kierujemy pismo do Prezydenta UEFA. Wnosimy o pilną reakcję i wyciągnięcie surowych kar" - napisał Rutnicki w serwisie X i pokazał zdjęcie pisma.

"Stadiony powinny być wolne od nienawici, nie powinny być trybuną do kłamstw historycznych bijących w pamięć milionów ofiar poniesionych przez Państwo Polskie i obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Ofiarom holokaustu należy się szacunek i pamięć. W takich sytuacjach świat sportu musi reagować zdecydowanie i natychmiast, dając odpór rasizmowi i nienawiści na stadionach" - czytamy w nim.

Tymczasem oświadczenie w sprawie skandalu wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa - Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę. Także Ambasador Polski w Izraelu będzie rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ. Relacje polsko-izraelskie nie mogą być - i nie będą - niszczone przez ekstremistów. W przekonaniu, że ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści, wzywamy do stosownej reakcji na ten incydent władze UEFA" -pisze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w serwisie X.

Raków Częstochowa pokazał klasę na boisku i wyeliminował rywala. Drużyna trenera Marka Papszuna wygrała 2:0 (1:0) i jest w decydującej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji. Gole zdobyli Węgier Peter Barath (45.+1) oraz Lamine Diaby-Fadiga (76.).

Raków Częstochowa o fazę ligową Ligi Konferencji zmierzy się z bułgarskim klubem Arda Kyrdżali.

Częstochowianie w niedzielę wrócą do PKO BP Ekstraklasy. Zagrają na wyjeździe z beniaminkiem rozgrywek Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Początek meczu o godz. 20.15.