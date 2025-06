Wielka oferta dla Barcelony. Teraz wszystko w rękach Flicka

FC Barcelona ledwo co zakończyła sezon, a już musi planować przygotowania do następnego. W tej kwestii może nastąpić zwrot, a to za sprawą interesującej propozycji. Nieco więcej zdradził dziennik "Mundo Deportivo", wskazujący na kluczową rolę Hansiego Flicka. "Zarząd i Joan Laporta mają do niego absolutne zaufanie" - czytamy.