Pogoń Szczecin nie zagra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Zespół Roberta Kolendowicza przegrał finał Pucharu Polski z Legią Warszawa, a także zajął czwarte miejsce w Ekstraklasie. Jest całkiem spora szansa, że nie uda się Pogoni utrzymać drużyny na kolejne rozgrywki. Efthymios Koulouris ma tylko rok ważnego kontraktu, a Adrian Przyborek cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. Prawdopodobnie pierwszym transferem Pogoni będzie Jose Pozo ze Śląska Wrocław, który ma klauzulę wykupu na poziomie 40 tys. euro.

Prezes Pogoni nie wytrzymał i odpowiedział kibicowi. "Tchórzu"

Na portalu X pojawiła się dyskusja dot. transferów Pogoni Szczecin. W rozmowie między kibicami był uwzględniony Marcin Kamiński, który będzie dostępny na rynku transferowym bez kwoty odstępnego po wygaśnięciu kontraktu z Schalke 04. "Jak nie mają kasy, a nie mają, bo nie płacą żadnych faktur, to nic lepszego za 0 PLN nie dostaną" - napisał jeden z kibiców. Na to od razu zareagował Alex Haditaghi, prezes Pogoni, który odpowiedział kibicowi dłuższym wpisem. Choć mógł się nie zgadzać ze słowami kibica, w swojej odpowiedzi mocno przesadził.

"Jesteś nie tylko trollem - jesteś biologicznym przypadkiem. Chodzącą puentą żartu, którego genetyka nigdy nie chciała opowiedzieć. Jesteś ludzkim odpowiednikiem błędu systemu: wadliwym produktem kazirodztwa i złych decyzji. Każdy 'cel transferowy', o którym wspominasz? Fałszywy. W rzeczywistości masz tylko Wi-Fi w piwnicy swojej mamy i mózg działający na oślim gó**ie" - pisze Haditaghi na portalu X. A to nie koniec.

"Kamil? Proszę Cię. To nie jest twoje imię - to tożsamość, za którą się chowasz, bo w głębi duszy wiesz, że jesteś nieistotny. Jesteś nikim. Tchórzem. Jesteś żałosnym nieudacznikiem szukającym uwagi jak pijawka ostatniego żywiciela. Twoje życie najwyraźniej się nie ułożyło. To nie jest smutne, to tragiczne. Nikt ci nie wierzy. Nikt cię nie szanuje. Krzycz dalej z ukrycia, tchórzu" - dodał właściciel Pogoni.

Wiele wskazuje na to, że niebawem Pogoń podejmie kolejne ruchy transferowe. Portal wszczecinie.pl podał, że do Pogoni może trafić Maik Nawrocki z Celtiku Glasgow w ramach wypożyczenia. Poza tym na liście życzeń Pogoni ma być Yosuke Furukawa (wypożyczony z Jubilo Iwata do Górnika Zabrze) i Angel Rodado z Wisły Kraków.