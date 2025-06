Kucharski zobaczył zdjęcia Lewandowskiego z wakacji. Od razu wbił szpilę

53-latek niegdyś odpowiadał za prowadzenie kariery obecnego piłkarza FC Barcelony, jednak z czasem przyjaźń obu panów zamieniła się w skrajną wrogość. Ostatecznie Lewandowski zerwał współpracę z Kucharskim, a następnie spotkali się w sądzie, gdzie były już menadżer mierzył się z zarzutem szantażowania swojego klienta. Całą Polskę obiegło nagranie ich rozmowy, w której Kucharski domagał się 20 milionów euro od Lewandowskiego. Pod koniec maja sąd opublikował zapis tej konwersacji.

Krytykują Lewandowskiego. Kucharski też nie przepuścił okazji

Kiedy Lewandowski poinformował, że nie weźmie udziału w najbliższych meczach kadry, wywołał burzę wśród opinii publicznej. Nie brak głosów nawołujących do tego, by selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana kadry, a nawet przestał powoływać na kolejne mecze. Swoje zdanie w tej sprawie wyraził także Kucharski, który nie przepuścił okazji, by wyszydzić postawę dawnego klienta.

- Kapitan schodzi ze statku ostatni…Lewy rozumie inaczej. Absolutnie nie jestem zdziwiony zachowaniem Roberta Lewandowskiego, bo termin meczu reprezentacji Polski kolidował z zaplanowanym urlopem. Priorytety - napisał Kucharski na X.

Były poseł Platformy Obywatelskiej we wpisie zamieścił link do artykułu "Faktu". Widnieją w nim zdjęcia z urlopu Lewandowskiego na Ibizie, na których piłkarz wraz z żoną spędzają czas na jachcie. Paparazzi uchwycili też moment, w którym 36-latek oddał skok do wody z tylnej burty.

Robert Lewandowski w sezonie 2024/2025 rozegrał w barwach FC Barcelony 52 spotkania, w których strzelił 42 gole. Ostatni mecz miał miejsce 25 maja, było to spotkanie z Athletikiem Bilbao.

"Nieoficjalnie wiadomo jednak, że część kadrowiczów jest - delikatnie mówiąc - rozczarowana postawą napastnika Barcelony, który kolejny raz pokazał, że za drużynę narodową umierać nie będzie. Rozczarowanie może być tym większe, że Lewandowski zagrał przecież w ostatnim ligowym spotkaniu z Athletikiem Bilbao, w którym strzelił dwa gole. Nie jest też tak, że 36-latek nie zdążyłby odpowiednio odpocząć, bo mecze z Athletikiem i Finlandią dzielą ponad dwa tygodnie" - napisał dziennikarz Sport.pl, Konrad Ferszter.

Reprezentacja Polski podczas czerwcowego zgrupowania rozegra dwa mecze. W piątek 6 czerwca o godzinie 20:45 podejmie na Stadionie Śląskim w Chorzowie Mołdawię. Towarzyski mecz będzie zarazem pożegnaniem z kadrą Kamila Grosickiego. Następnie reprezentacja Polski 10 czerwca zagra w Helsinkach mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata z Finlandią.