Wybiła 47. minuta, Frankowski wbiegł w pole karne i zrobił to! Co za debiut

W lutym 2025 roku Przemysław Frankowski zdecydował się na transfer. I to dość zaskakujący. Polak trafił na wypożyczenie z RC Lens do lidera ligi tureckiej Galatasaray Stambuł. "Klub poinformował, że zawodnik został wypożyczony za milion euro. Turcy dodali, że mają opcję wykupu za dodatkowe siedem milionów" - pisaliśmy na łamach Sport.pl. I już w poniedziałek 17 lutego pomocnik otrzymał szansę do debiutu. Szybko dał znać o swoim geniuszu.

Perfekcyjny start Frankowskiego w Galatasaray. Zaczarował rywali i zaliczył asystę

Tego dnia drużyna Frankowskiego mierzyła się z Rizesporem. Polak pojawił się na murawie już od pierwszych minut i był dość aktywny. Wykonał kilka dobrych podań, ale żadna bramka z nich nie padła. Gola w pierwszej połowie nie strzelili też rywale.

Jednak już na początku drugiej odsłony starcia na listę strzelców wpisał się Victor Osimhen. W 47. minucie Nigeryjczyk otrzymał kapitalne podanie właśnie od... Polaka. Frankowski wbiegł w pole karne, oszukał rywali, wycofał się nieco z piłką, a następnie ze skraju pola karnego podał perfekcyjnie na głowę kolegi. Ten bez większych problemów z bliskiej odległości pokonał bramkarza i umieścił piłkę w siatce.

Tym samym Frankowski zaliczył asystę i to już w debiucie w barwach Galatasaray. Odwdzięczył się trenerowi za okazane zaufanie. Była to trzecia asysta Polaka w tym sezonie. Na koncie ma też pięć goli, ale wszystkie w barwach RC Lens.

Drużyna ze Stambułu długo prowadzeniem się nie nacieszyła. Już w 54. minucie rywale wyrównali, a to za sprawą trafienia Aliego Sowe. To nie podcięło skrzydeł Galatasaray, które dążyło do tego, by ponownie zdobyć gola. I zespół dopiął swego. Znów bohaterem stał się Osimhen, ale tym razem nie asystował mu Polak, a Mario Lemina, który posłał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Frankowski spędził na murawie pełne 90 minut.

Rizespor - Galatasaray Stambuł 1:2

Dzięki temu zwycięstwu Galatasaray umocniło się na pierwszej lokacie w tabeli Super Lig. Po 23. kolejkach ma 63 punkty na koncie i o sześć "oczek" wyprzedza drugie Fenerbahce Stambuł, w którego barwach występuje m.in. Sebastian Szymański.