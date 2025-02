Grosicki nie wierzy w to, co zrobiła Legia. Oto jego reakcja

Legia Warszawa nie spisuje się najlepiej w tym roku. Klub zawodzi jednak nie tylko na boisku, ale również na rynku transferowym. Przez długi czas działacze byli bardzo krytykowani przez kibiców za to, że nie ściągnęli żadnego napastnika. A transfer nowego atakującego był priorytetem, szczególnie po odejściu Migouela Alfareli, Jeana-Pierre'a Nsame i Jordana Majchrzaka.

Legia w końcu ma nowego napastnika. Kamil Grosicki wymownie skomentował ruch klubu

Finalnie stołeczny klub znalazł wreszcie nowego napastnika. Wybór padł na Ilję Szkurina. Takie wieści przekazał portal Meczyki.pl. Białorusin ma kosztować około 1.5 miliona euro, co w przeliczeniu daje ponad sześć milionów złotych. Taka kwota za piłkarza na tym poziomie wydaje się wygórowana, na co zwrócili uwagę eksperci.

"Przeskautować pół Europy, ścigać się z terminem rejestracji do Ligi Konferencji, zmarnować ileś opcji, by skończyć ze Szkurinem za 1,5 mln euro. Szkurinem, który po sezonie zdecydowanie ponad stan, wrócił do klasycznego ligowego granka" - oznajmił Damian Smyk z Goal.pl.

Decyzję Legii skomentował nawet Kamil Grosicki. "Szok" - napisał krótko na Twitterze, nie kryjąc zdziwienia. Po czym dodał: Desperacja L jeśli chodzi o napastnika. Na tym jednak nie koniec. Zawodnik Pogoni Szczecin zaczął również dyskutować z dziennikarzami na temat ceny za Efthymiosa Koulourisa. "To ja jednak wolę Koulourisa. 1.5 mln euro ... co się może nie udać?" - napisał Bartosz Ślusarski. "Kulu 5€" - odpowiedział Grosicki. I skwitował: No jak zawodnik Stal Mielec kosztuje 1.5€ to ile ma kosztować Kulu.

Ilja Szkurin jest piłkarzem Stali Mielec od lipca 2023 roku. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 21 meczów, w których strzelił tylko pięć goli i zaliczył dwie asysty. Legia Warszawa zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 36 pkt i pięcioma punktami straty do liderującego Lecha.