Dramat gwiazdy FC Barcelony. Lewandowski ruszył na ratunek

Już w poniedziałek FC Barcelona zmierzy się z Rayo Vallecano. Niewykluczone, że szansę do rozegrania kilku minut otrzyma Ansu Fati, który wraca do składu po dwóch meczach przerwy. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" zauważyli, że cegiełkę do sukcesu Hiszpana dołożył sam Robert Lewandowski. "Ansu znalazł w nim sojusznika" - czytamy. O co dokładnie chodzi?

3 Fot. REUTERS/Pedro Nunes Otwórz galerię Na Gazeta.pl