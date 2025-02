W Hiszpanii kłócą się o Bellinghama. Nagle zaczęli przeklinać po polsku

Jude Bellingham jest na ustach całej Hiszpanii po tym, co zrobił w sobotnim meczu Osasuna - Real Madryt (1:1). Anglik dostał czerwoną kartkę, bo powiedział kilka słów za dużo w kierunku sędziego. - Sędzia nie zrozumiał dobrze angielskiego. Bellingham powiedział "s........j", a nie "pier.... się". - mówił po spotkaniu Carlo Ancelotti, trener Realu Madryt.

Hit nad hity. Ależ dyskusja w hiszpańskim studiu

Reprezentant Anglii przyznał, że absolutnie nie obraził sędziego. - Popełniłem błąd, ale był to błąd w komunikacji. Nie chcę powtarzać, co powiedziałem, ale było to bardziej "k***a". Jeżeli obejrzycie wideo, zobaczycie to samo - mówił Bellingham. Teraz czeka on na karę, która maksymalnie może wynosić aż 12 meczów zawieszenia.

Zachowanie Bellinghama było przedmiotem gorącej dyskusji w programie "El Chiringuito de Jugones". W studiu gościł m.in. Jose Alvarez Haya, były piłkarz Polonii Warszawa, który grał w jej barwach w latach 2013-2014.

Nagle Jose Alvarez Haya zaczął tłumaczyć, że "k***a mać" na polskich boiskach to bardzo brzydkie słowo. Prowadzący program pokazywał palcem, by tak nie mówić.

- "Kurwa mać" od Alvareza (ex-Polonia Warszawa) i Roncero w środku dyskusji o Bellinghamie. Alvarez tłumaczy, że to bardzo brzydkie słowo na polskich boiskach. Absolutne KINO - napisał na portalu X dziennikarz Tomasz Chabiniak.

Krótki filmik z tej sytuacji można zobaczyć w linku poniżej.

Bellingham w tym sezonie zagrał w 33 spotkaniach, zdobył 11 bramek i miał 10 asyst.

Real Madryt jest liderem La Ligi. Ma 51 punktów, punkt więcej od Atletico Madyt i trzy od FC Barcelona, która ma jedno spotkanie mniej (w poniedziałek o godz. 21. podejmie Rayo Vallecano, relacja na żywo na Sport.pl).