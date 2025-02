Stało się! Gigant potwierdził transfer reprezentanta Polski. Oto szczegóły

"Serwis fanatic.com.tr poprosił o komentarz w sprawie transferu francuskiego dziennikarza Philippe'a Guilbauda. Ten nie żałował Frankowskiemu ciepłych słów. Nazwał go "bardzo inteligentnym zawodnikiem". Stwierdził też, że "nie robi hałasu w drużynie i jest świetnym zawodnikiem zespołowym". Do tego doszły też pochwały dotyczące jego umiejętności piłkarskich - w szczególności jeśli chodzi o stałe fragmenty gry" - pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Naus.

Galatasaray późnym poniedziałkowym wieczorem ogłosiło, że Przemysław Frankowski resztę sezonu spędzi właśnie nad Bosforem. Czy piłkarz, który ostatnie lata spędził we Francji, stanie się gwiazdą ligi tureckiej? Tamtejsze rozgrywki służą niektórym polskim zawodnikom. Dość powiedzieć, że po tytuł króla strzelców w Turcji zmierza Krzysztof Piątek.

Nowy klub wahadłowego reprezentacji Polski dość nieoczekiwanie w swoich mediach społecznościowych wykazał się niespotykaną wręcz transparentnością.

"Osiągnięto porozumienie z zawodowym piłkarzem Przemysławem Adamem Frankowskim i jego klubem RC Lens w sprawie tymczasowego transferu zawodnika do końca sezonu 2024/2025, z opcją warunkowego wykupu" - głosi początek wpisu Galatasaray. Klub poinformował, że zawodnik został wypożyczony za milion euro. Turcy dodali, że mają opcję wykupu Frankowskiego za dodatkowe siedem milionów.

Polak od tureckiego giganta otrzyma 900 tysięcy euro za grę w sezonie 2024/25. Zawodnikowi zostanie wypłacona gwarantowana kwota netto w wysokości 900 000 euro za sezon piłkarski 2024-2025. Wiadomo już także co stanie się, jeśli Galatasaray wykupi Frankowskiego. Umowa Polaka obowiązywać będzie do końca sezonu 2027/28. Wówczas jego gażą będzie wynosiła 1,7 miliona euro. Na koniec wpisu dodano wymowne zdanie: "Z szacunkiem ogłasza się to publicznie".

Przemysław Frankowski to 41-krotny reprezentant Polski i uczestnik ostatnich mistrzostw Europy. Michał Probierz z pewnością w 2025 roku będzie liczył na jego dobrą dyspozycję.