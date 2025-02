FIFA szykuje rewolucyjną zmianę! Chodzi o rzuty karne

Przyjęło się, że przy rzutach karnych niewiele zależy od bramkarza, a wszystko spoczywa na strzelcu. Jeśli w konkursie rzutów karnych po dogrywkach na wielkich turniejach nie wykorzysta swojej sytuacji, to już nie ma szans na poprawkę. W trakcie spotkań jest inaczej - wykonawca ma okazję do dobitki, ale przed szansą mogą stanąć też jego koledzy, którzy wbiegają w pole karne w momencie strzału.

FIFA chce odmienić rzuty karne

Według najnowszych wieści FIFA zamierza zakazać dobitek przy rzucie karnym - zarówno wykonawcy "jedenastki", jak i pozostałym piłkarzom, którzy mogliby wbiec w pole karne. Strzelec stanąłby oko w oko z golkiperem, jak w konkursie decydującym o awansie do kolejnej rundy danych rozgrywek. Głównymi orędownikami tej zmiany mają być prezydent FIFA Gianni Infantino oraz Pierluigi Collina, który jest szefem sędziów FIFA.

Zdaniem Colliny obecne przepisy są krzywdzące dla bramkarzy, dlatego wymagają zmian, by wyrównać szanse między strzelcem a bramkarzem. Jeśli wykonawca nie trafiłby z 11 metrów, to zamiast dobitki mielibyśmy wznowienie przez bramkarza z piątego metra.

- Jest zbyt duża dysproporcja pomiędzy bramkarzami a strzelcami. 75 proc. karnych jest wykorzystywanych, a do tego jest możliwość dobitki. Bramkarze powinni na to narzekać. Jeśli nie strzelisz bezpośrednio z rzutu karnego, gra zostanie rozpoczęta z pola bramkowego. To pozwoliłoby uniknąć wielu kontrowersji - ocenił Collina w rozmowie z dziennikiem "La Repubblica".

Na razie nie wiadomo, kiedy miałyby zostać wprowadzone nowe, rewolucyjne przepisy. FIFA tylko przedstawiła publicznie swój plan na zmiany.

Collina został także zapytany o VAR i jego działanie w przypadku minimalnych spalonych. Spada krytyka na sędziów obsługujących ten system, że nie potrafią ocenić prawidłowo sytuacji, kiedy ofsajd jest naprawdę niewielki. Włoch stanął w obronie arbitrów i technologii.

- Z odległości 40 metrów od bramki dwa centymetry mogą nie być decydujące, ale w polu karnym stają się decydujące. Czasami nowe rozwiązania załatwiają problem, czasami go pogarszają. Dzisiaj dzięki technologii mamy absolutną pewność, że jest lepiej - stwierdził.