A jednak! Transferowy hit Legii Warszawa. Miliony na stole

"Apelujemy o jak najszybsze zmiany personalne, sięgnięcie do kieszeni i doprowadzenie tego wszystkiego, co się dzieje do porządku" - przekazano parę dni temu na profilu "Nieznani Sprawcy". Fani chcieli dać do zrozumienia, że mają dość m.in. czekania na nowego napastnika, zwłaszcza że Goncalo Feio ma w kadrze zaledwie dwóch. W przerwie zimowej odeszli przecież zarówno Jean-Pierre Nsame, jak i Migouel Alfarela oraz Jordan Majchrzak.

Podczas sobotniego spotkania z Puszczą Niepołomice oberwało się również Gualowi, który w tym sezonie strzelił tylko cztery gole, co wyraźnie rozczarowuje kibiców. - Napastnik cienki, bo ma za krótkie spodenki - śpiewali, wyśmiewając Hiszpana, który w charakterystyczny sposób podwija zawsze spodenki. Jak się okazuje, fani wreszcie dopięli swego, gdyż Legia finalizuje transfer snajpera.

Portal Meczyki.pl ujawnił, że nowym piłkarzem warszawskiego klubu zostanie Ilja Szkurin. Właściciel Dariusz Mioduski tak, jak apelowali kibice "sięgnął do kieszeni", gdyż transfer będzie kosztował aż 1,5 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę ponad sześciu milionów. Białorusin przyjedzie do stolicy w środę, następnie przejdzie testy medyczne, a gdy wszystko będzie w porządku, to podpisze kontrakt do 2028 roku. Portal zaznacza, że zwolennikiem tego napastnika miał być nawet sam Goncalo Feio.

Karol Świderski, Ole Saeter, Benjamin Kallman, Efthymios Koulouris, Ioannis Pittas - patrząc na grono napastników, którymi Legia interesowała się w ostatnich tygodniach, trudno nie kryć jednak rozczarowania. To samo uważają zresztą eksperci. "1,5 mln euro za Szkurina? Nawet Koreańczycy zorientowali się, że to za duży wydatek" - oznajmił Bartosz Wieczorek z TVP Sport, nawiązując do zainteresowania FC Seoul, które ostatecznie zrezygnowało z piłkarza.

"Przeskautować pół Europy, ścigać się z terminem rejestracji do Ligi Konferencji, zmarnować ileś opcji, by skończyć ze Szkurinem za 1,5 mln euro. Szkurinem, który po sezonie zdecydowanie ponad stan, wrócił do klasycznego ligowego granka" - oznajmił Damian Smyk z Goal.pl.

Szkurin, choć w ubiegłym sezonie był objawieniem ekstraklasy i zakończył rozgrywki na pozycji wicekróla strzelców z dorobkiem 16 goli (trzy straty do Erika Exposito), to w tym spisuje się znacznie gorzej. Na ten moment ma na koncie zaledwie pięć bramek w 20 meczach ligowych. Legia Warszawa zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 36 pkt i pięcioma punktami straty do liderującego Lecha.