Lewandowski przyłapany. To cacko kosztuje fortunę

Przed reprezentacją Polski najważniejszy mecz tego roku. Już w czwartek 21 marca Biało-Czerwoni w barażu o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy zmierzą się u siebie z Estonią. W związku z tym kadrowicze w poniedziałek 18 marca przybyli na zgrupowanie. Jednym z 27 piłkarzy powołanych przez Michała Probierza jest Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski stawił się na konferencję prasową. Na rękę założył elegancki zegarek. Nie każdego na taki stać

Napastnik Barcelony był gościem poniedziałkowej konferencji prasowej przed starciem z Estonią. Już po pierwszym, kuriozalnym pytaniu dziennikarza nie mógł przestać się śmiać. - Robercie, twoja forma w ostatnim czasie zwyżkuje. Czy ma to związek z twoim spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś "Żugajką"? - spytał reporter Lewandowskiego.

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów Lewandowski miał na ręce nowy zegarek. Portal sportowefakty.wp.pl poinformował, że Polak założył czasomierz firmy Patek Philippe, model Aquanaut 5167A-001 w wersji srebrnej, który jest wodoodporny aż do 100 metrów. No i oczywiście kosztuje fortunę, bo jego cena to około 50 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 200 tysięcy złotych.

To nie pierwszy raz, kiedy zegarek Lewandowskiego wzbudza zainteresowanie. Podobnie było na podczas 87. Gali Mistrzów Sportu, gdzie na nadgarstku miał także zegarek marki Patek Philippe, ale inny model - Aquanaut Chronograph 5968.

Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał 146 meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił 82 gole.

Mecz Polska - Estonia odbędzie się w czwartek 21 marca o 20:45 na Stadionie Narodowym. Zwycięzcy spotkania zagrają w finale baraży z Walią lub Finlandią. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obu spotkań na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.